СК возбудил дело после гибели двух людей из-за взрыва гранаты в Ставрополе

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СК расследует гибель двух мужчин от взрыва в Ставрополе
СК расследует гибель двух мужчин от взрыва в Ставрополе Фото:

В Ставрополе возбуждено уголовное дело после обнаружения тел двух мужчин с признаками поражения взрывной волной. Об этом сообщается в telegram-канале регионального управления СК. 

«29 мая в районе многоэтажного дома на улице Чехова в Ставрополе обнаружены тела двух мужчин с характерными для взрывного воздействия повреждениями. Ставропольский межрайонный следственный отдел СК РФ возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух лиц общеопасным способом и незаконном хранении взрывных устройств», — рассказали в ведомстве.

На место происшествия выехала следственно-криминалистическая группа. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства инцидента и разыскивают возможных подозреваемых.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ставрополе у жилого дома неизвестный взорвал гранату. В результате происшествия два человека погибли. 

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В Ставрополе возбуждено уголовное дело после обнаружения тел двух мужчин с признаками поражения взрывной волной. Об этом сообщается в telegram-канале регионального управления СК.  «29 мая в районе многоэтажного дома на улице Чехова в Ставрополе обнаружены тела двух мужчин с характерными для взрывного воздействия повреждениями. Ставропольский межрайонный следственный отдел СК РФ возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух лиц общеопасным способом и незаконном хранении взрывных устройств», — рассказали в ведомстве. На место происшествия выехала следственно-криминалистическая группа. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства инцидента и разыскивают возможных подозреваемых. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ставрополе у жилого дома неизвестный взорвал гранату. В результате происшествия два человека погибли. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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