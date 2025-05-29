Бастрыкин требует доклад об обманутых дольщиках в челябинском коттеджном поселке

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Бастрыкин требует повторный доклад об обманутых дольщиках
Бастрыкин требует повторный доклад об обманутых дольщиках Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует повторный доклад по уголовному дело об обманутых дольщиках в микрорайоне Ясное Небо около Челябинска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

«Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о мошеннических действиях в отношении приобретателей частных домовладений в Кременкульском сельском поселении Челябинской области. Сообщалось о совершении мошеннических действий в отношении более 100 семей, в том числе многодетных, в микрорайоне Ясное Небо», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В 2023-2024 года люди заключили договор с подрядными организациями «Инжиринг-строй», «ИН-СТРОЙ», «Строительные инновации» на возведение частных домов. Услуги со стороны заказчиков были оплачены полностью. Но дома в поселке не построены до сих пор. Пострадавшие вынуждены арендовать жилье и одновременно платить по кредитам за коттеджи. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального СУ СК России Алексею Шавкунову предоставить повторный доклад по уголовному делу. 

Суд отпустил отпустил директора «Ин-строй» Сергея Маишева и не стал на время следственных мероприятий заключать его в СИЗО, стало ранее известно URA.RU из собственных источников. В СУ СК по Челябинской области журналисту издания пояснили, что уголовное дело находится в производстве. Принимаются меры для восстановления прав пострадавших. 

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует повторный доклад по уголовному дело об обманутых дольщиках в микрорайоне Ясное Небо около Челябинска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.  «Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о мошеннических действиях в отношении приобретателей частных домовладений в Кременкульском сельском поселении Челябинской области. Сообщалось о совершении мошеннических действий в отношении более 100 семей, в том числе многодетных, в микрорайоне Ясное Небо», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В 2023-2024 года люди заключили договор с подрядными организациями «Инжиринг-строй», «ИН-СТРОЙ», «Строительные инновации» на возведение частных домов. Услуги со стороны заказчиков были оплачены полностью. Но дома в поселке не построены до сих пор. Пострадавшие вынуждены арендовать жилье и одновременно платить по кредитам за коттеджи. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального СУ СК России Алексею Шавкунову предоставить повторный доклад по уголовному делу.  Суд отпустил отпустил директора «Ин-строй» Сергея Маишева и не стал на время следственных мероприятий заключать его в СИЗО, стало ранее известно URA.RU из собственных источников. В СУ СК по Челябинской области журналисту издания пояснили, что уголовное дело находится в производстве. Принимаются меры для восстановления прав пострадавших. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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