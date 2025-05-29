Появились подробности о втором погибшем при взрыве гранаты в Ставрополе

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Взрыв произошел 28 мая во дворе жилого дома по улице Чехова
Взрыв произошел 28 мая во дворе жилого дома по улице Чехова Фото:
новость из сюжета
Ветеран СВО погиб при взрыве гранаты в Ставрополе

Взрыв гранаты в Ставрополе унес жизни двух человек. Стали известны подробности о личности второго погибшего. Об этом сообщили в силовых структурах региона.

«Второй мужчина — 1995 года рождения, он официально не работал», — рассказали в структурах РИА Новости. По данным военкора Юрия Котенка, погибший — вероятный исполнитель теракта. Он является уроженцем хутора Первомайский Новоалександровского района Ставропольского края. Мужчина снимал квартиру в доме на улице Чехова, рядом с местом взрыва. Его регистрация оформлена в одной из станиц Кавказского района Краснодарского края.

Взрыв произошел 28 мая во дворе жилого дома по улице Чехова. Причиной трагедии стал взрыв гранаты. На месте происшествия погибли два человека: заместитель главы города и участник программы «Время Героев» Арсен Гурциев и мужчина, снимавший квартиру в этом доме. Оба скончались до приезда экстренных служб. Следственный комитет России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатых веществ.

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Взрыв гранаты в Ставрополе унес жизни двух человек. Стали известны подробности о личности второго погибшего. Об этом сообщили в силовых структурах региона. «Второй мужчина — 1995 года рождения, он официально не работал», — рассказали в структурах РИА Новости. По данным военкора Юрия Котенка, погибший — вероятный исполнитель теракта. Он является уроженцем хутора Первомайский Новоалександровского района Ставропольского края. Мужчина снимал квартиру в доме на улице Чехова, рядом с местом взрыва. Его регистрация оформлена в одной из станиц Кавказского района Краснодарского края. Взрыв произошел 28 мая во дворе жилого дома по улице Чехова. Причиной трагедии стал взрыв гранаты. На месте происшествия погибли два человека: заместитель главы города и участник программы «Время Героев» Арсен Гурциев и мужчина, снимавший квартиру в этом доме. Оба скончались до приезда экстренных служб. Следственный комитет России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатых веществ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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