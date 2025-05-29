Свердловская школьница в шоке после скандала с раздеванием на ОГЭ

29 мая 2025 в 15:13 Размер текста - 17 +

Девушка огорчена тем, что ее личная переписка попала в СМИ и дала повод для скандала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Девочка, к которой возникли вопросы на досмотре перед экзаменом в школе Полевского (Свердловская область), находится в шоке после скандала, возникшего в СМИ. Об этом URA.RU рассказал источник. Ранее сообщалось, что ученицу и еще одного парня якобы заставили раздеться, чтобы убедиться в отсутствии запрещенных на ОГЭ предметов. «Девочка сейчас в глубочайшем шоке от того, что эта информация куда-то [в СМИ] попала. Она никуда ее не отправляла, она просто поделилась информацией с подружкой, как могла. Подружка переслала кому-то еще, кто-то еще кому-то, и дошло до прессы. Девочка, когда узнала, что это опубликовано, была в растерянности», — сообщил собеседник, погруженный в тему. По его словам, ситуация развивалась не так, как ранее писали различные издания. У двух ребят — парня и девушки, которые пришли сдавать ОГЭ — громче, чем у других сработал металлодетектор. Сотрудница, осуществлявшая контроль по допуску на экзамен, предположила, что ученики могли что-то спрятать под одежду. Она предложила им пройти по очереди в соседнюю комнату. «Там она сказала: „Если есть что-то, достань и покажи“. У девочки реакция была такой: она подняла футболку и сказала: „Да нет там ничего!“, и на этом все. А мальчик и вовсе брюки не расстегивал. Никто им не приказывал: „Раздевайтесь, оголяйтесь!“, никто до них не дотрагивался, не ощупывал, не пальпировал, нижнего белья они не снимали. Просто возник такой момент, который дети потом описали друзьям на своем языке, с жаргоном и сленгом», — объяснил собеседник. Он добавил, что сотрудница, проявившая инициативу на досмотре, является уважаемым и опытным педагогом и не имела злого умысла. «Это было ее доброе напутствие, чтобы ребята шли на экзамен как положено. В какой-то момент она сама, может быть, растерялась. Все-таки первые экзамены, определенное волнение», — считает источник. О ситуации с «раздеванием» сообщалось накануне. Девятикласснице якобы пришлось показывать нижнее белье, а другому ученику — снимать штаны. В свердловском минобразования организовали проверку информации. «Проверка будет идти до 2 июня. Пока официальных результатов нет», — кратко прокомментировала начальник управления образованием Полевского муниципального округа Марина Чеснокова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девочка, к которой возникли вопросы на досмотре перед экзаменом в школе Полевского (Свердловская область), находится в шоке после скандала, возникшего в СМИ. Об этом URA.RU рассказал источник. Ранее сообщалось, что ученицу и еще одного парня якобы заставили раздеться, чтобы убедиться в отсутствии запрещенных на ОГЭ предметов. «Девочка сейчас в глубочайшем шоке от того, что эта информация куда-то [в СМИ] попала. Она никуда ее не отправляла, она просто поделилась информацией с подружкой, как могла. Подружка переслала кому-то еще, кто-то еще кому-то, и дошло до прессы. Девочка, когда узнала, что это опубликовано, была в растерянности», — сообщил собеседник, погруженный в тему. По его словам, ситуация развивалась не так, как ранее писали различные издания. У двух ребят — парня и девушки, которые пришли сдавать ОГЭ — громче, чем у других сработал металлодетектор. Сотрудница, осуществлявшая контроль по допуску на экзамен, предположила, что ученики могли что-то спрятать под одежду. Она предложила им пройти по очереди в соседнюю комнату. «Там она сказала: „Если есть что-то, достань и покажи“. У девочки реакция была такой: она подняла футболку и сказала: „Да нет там ничего!“, и на этом все. А мальчик и вовсе брюки не расстегивал. Никто им не приказывал: „Раздевайтесь, оголяйтесь!“, никто до них не дотрагивался, не ощупывал, не пальпировал, нижнего белья они не снимали. Просто возник такой момент, который дети потом описали друзьям на своем языке, с жаргоном и сленгом», — объяснил собеседник. Он добавил, что сотрудница, проявившая инициативу на досмотре, является уважаемым и опытным педагогом и не имела злого умысла. «Это было ее доброе напутствие, чтобы ребята шли на экзамен как положено. В какой-то момент она сама, может быть, растерялась. Все-таки первые экзамены, определенное волнение», — считает источник. О ситуации с «раздеванием» сообщалось накануне. Девятикласснице якобы пришлось показывать нижнее белье, а другому ученику — снимать штаны. В свердловском минобразования организовали проверку информации. «Проверка будет идти до 2 июня. Пока официальных результатов нет», — кратко прокомментировала начальник управления образованием Полевского муниципального округа Марина Чеснокова.