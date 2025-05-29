Тюменец вдохновился детскими воспоминаниями и написал песню об улицах Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец пишет песни со школы
Тюменец пишет песни со школы Фото:

Участник музыкального проекта «URA, споем!» из Тюмени Анатолий Иванов вдохновился детскими воспоминаниями и написал песню об улицах Кургана. В городе, которому посвящена его песня, он родился и вырос. Тюменец рассказал URA.RU, как он начал писать песни и за что любит Курган.

«Песни я начал писать еще со школьного возраста. Музыка помогает выразить мои чувства и поделиться ими с окружающими. Решил принять участие в проекте, чтобы больше людей смогли услышать мою песню. Курган — мой родной город. На написание песни меня вдохновили детские воспоминания, советское прошлое. Курган я люблю за людей, которые в нем проживают, за родных, за друзей и, конечно же, за богатую историю. Поэтому и хочется петь про Курган», — рассказал Иванов.

Музыкальный проект «URA, споем!» подходит к концу. Но вы еще успеваете стать его участником: сбор песен о городах или регионах УрФО продолжится до 1 июня. Для этого заполните анкету участника на сайте проекта, а затем направьте свое произведение в специальный канал редакции в  Telegram. Лучшие песни услышат первые лица регионов округа в День России — 12 июня. Проект не имеет конкурсной основы, участие в нем бесплатное. Участниками проекта могут стать жители УрФО в возрасте от 18 лет.

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Участник музыкального проекта «URA, споем!» из Тюмени Анатолий Иванов вдохновился детскими воспоминаниями и написал песню об улицах Кургана. В городе, которому посвящена его песня, он родился и вырос. Тюменец рассказал URA.RU, как он начал писать песни и за что любит Курган. «Песни я начал писать еще со школьного возраста. Музыка помогает выразить мои чувства и поделиться ими с окружающими. Решил принять участие в проекте, чтобы больше людей смогли услышать мою песню. Курган — мой родной город. На написание песни меня вдохновили детские воспоминания, советское прошлое. Курган я люблю за людей, которые в нем проживают, за родных, за друзей и, конечно же, за богатую историю. Поэтому и хочется петь про Курган», — рассказал Иванов. Музыкальный проект «URA, споем!» подходит к концу. Но вы еще успеваете стать его участником: сбор песен о городах или регионах УрФО продолжится до 1 июня. Для этого заполните анкету участника на сайте проекта, а затем направьте свое произведение в специальный канал редакции в  Telegram. Лучшие песни услышат первые лица регионов округа в День России — 12 июня. Проект не имеет конкурсной основы, участие в нем бесплатное. Участниками проекта могут стать жители УрФО в возрасте от 18 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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