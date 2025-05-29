Екатеринбургский автохам устроил перестрелку с ФСБ: что решил суд. Фото

В Екатеринбурге арестовали автохама, устроившего перестрелку с ФСБ

30 мая 2025 в 13:58 Размер текста - 17 +

Меру пресечения избрал Верх-Исетский райсуд Фото: Сергей Бодров © URA.RU В Екатеринбурге автохам и бизнесмен Сергей Красуцкий 27 мая устроил гонки и перестрелку с сотрудниками ФСБ, но был ранен и попал в больницу. На следующий день его задержали. Красуцкий обвиняется в посредничестве во взятке (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), передает корреспондент URA.RU из зала Верх-Исетского райсуда. По версии следствия, Красуцкий якобы собирался передать сумму сотруднику налоговой Артуру Меликситяну. Силовики накрыли Красуцкого при передаче денег. По словам источника URA.RU в силовой среде, бизнесмен убежал от оперативников, отстреливаясь. Мужчину ранили в ногу, он был госпитализирован в больницу №24. В итоге Красуцкого отпустили под домашний арест до 27 июля. Такое решение огласила судья. Меликситяна тоже задержали и отдали под суд. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). К Артуру в суд из Крыма приехала мама. По ее словам, он вину отрицает. «Он давно работают в налоговых органах. И, судя по тому, как живет, никакой взятки не было. Он живет в моей квартире, машина у него одна с 2010 года», — рассказала URA.RU женщина. Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге автохам и бизнесмен Сергей Красуцкий 27 мая устроил гонки и перестрелку с сотрудниками ФСБ, но был ранен и попал в больницу. На следующий день его задержали. Красуцкий обвиняется в посредничестве во взятке (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), передает корреспондент URA.RU из зала Верх-Исетского райсуда. По версии следствия, Красуцкий якобы собирался передать сумму сотруднику налоговой Артуру Меликситяну. Силовики накрыли Красуцкого при передаче денег. По словам источника URA.RU в силовой среде, бизнесмен убежал от оперативников, отстреливаясь. Мужчину ранили в ногу, он был госпитализирован в больницу №24. В итоге Красуцкого отпустили под домашний арест до 27 июля. Такое решение огласила судья. Меликситяна тоже задержали и отдали под суд. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). К Артуру в суд из Крыма приехала мама. По ее словам, он вину отрицает. «Он давно работают в налоговых органах. И, судя по тому, как живет, никакой взятки не было. Он живет в моей квартире, машина у него одна с 2010 года», — рассказала URA.RU женщина.