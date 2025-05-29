29 мая 2025

В Турции пообещали обеспечить безопасность на переговорах России и Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Турция надеется, что переговоры России и Украины поспособствуют остановке конфликта
Турция надеется, что переговоры России и Украины поспособствуют остановке конфликта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Турция ожидает прибытия делегаций из России и Украины для участия в переговорах, которые пройдут в Стамбуле на следующей неделе. Анкара выразила готовность обеспечить необходимые меры безопасности для проведения встречи, которая, по мнению турецкого правительства, может способствовать прекращению огня и установлению мира в регионе. Об этом сообщили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 

«Турция ожидает делегации России и Украины на переговорах в Стамбуле на следующей неделе, готова обеспечить безопасность», — пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции. Пока неясно, будут ли турецкие представители принимать участие в переговорах непосредственно, поскольку официальные лица Турции не делают конкретных заявлений на этот счет.

Второй раунд прямых переговоров делегаций России и Украины состоится 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он уточнил, что сейчас российская сторона дорабатывает меморандум по прекращению огня, который представит Киеву на встрече. Среди требований Москвы — отмена законов, ущемляющих права русскоязычных граждан, отказ Украины от вступления в НАТО и возвращение страны к безъядерному, нейтральному статусу. Подробнее о деталях встречи и подготовке к ней — в материале URA.RU.

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Турция ожидает прибытия делегаций из России и Украины для участия в переговорах, которые пройдут в Стамбуле на следующей неделе. Анкара выразила готовность обеспечить необходимые меры безопасности для проведения встречи, которая, по мнению турецкого правительства, может способствовать прекращению огня и установлению мира в регионе. Об этом сообщили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.  «Турция ожидает делегации России и Украины на переговорах в Стамбуле на следующей неделе, готова обеспечить безопасность», — пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции. Пока неясно, будут ли турецкие представители принимать участие в переговорах непосредственно, поскольку официальные лица Турции не делают конкретных заявлений на этот счет. Второй раунд прямых переговоров делегаций России и Украины состоится 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он уточнил, что сейчас российская сторона дорабатывает меморандум по прекращению огня, который представит Киеву на встрече. Среди требований Москвы — отмена законов, ущемляющих права русскоязычных граждан, отказ Украины от вступления в НАТО и возвращение страны к безъядерному, нейтральному статусу. Подробнее о деталях встречи и подготовке к ней — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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