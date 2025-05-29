29 мая 2025

Священник из Рязани попросил Путина беречь себя

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Священник из Рязани обратился к Путину с просьбой беречь себя
Священник из Рязани обратился к Путину с просьбой беречь себя Фото:

Священник из Рязанской области, отец 11 детей Николай Майсуров, во время встречи с Владимиром Путиным попросил президента беречь себя, подчеркнув, что он нужен стране. Об этом сообщают СМИ. 

«У меня просьба есть. Я с этой просьбой обращаюсь на каждой литургии к Богу, но и к вам обращусь: берегите себя, потому что вы нужны Отчизне, вы нужны нам, нужны всем нам… Я глубоко убежден, что мы живем во времена благословения Божьего, и Господь благословил вас нам», — приводит цитату Майсурова РИА Новости. Отмечается, что президент России 29 мая по видеосвязи провел встречу с многодетными семьями, среди которых были награжденные орденом «Родительская слава» и получившие звание «Мать-героиня».

Ранее с похожим призывом к верующим обращался патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который подчеркнул важность молитв за президента Владимира Путина, власти, военных и народ России. Патриарх также отмечал значимость духовного единства и поддержку руководства страны в церковном служении, особенно в нынешний непростой период.

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Священник из Рязанской области, отец 11 детей Николай Майсуров, во время встречи с Владимиром Путиным попросил президента беречь себя, подчеркнув, что он нужен стране. Об этом сообщают СМИ.  «У меня просьба есть. Я с этой просьбой обращаюсь на каждой литургии к Богу, но и к вам обращусь: берегите себя, потому что вы нужны Отчизне, вы нужны нам, нужны всем нам… Я глубоко убежден, что мы живем во времена благословения Божьего, и Господь благословил вас нам», — приводит цитату Майсурова РИА Новости. Отмечается, что президент России 29 мая по видеосвязи провел встречу с многодетными семьями, среди которых были награжденные орденом «Родительская слава» и получившие звание «Мать-героиня». Ранее с похожим призывом к верующим обращался патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который подчеркнул важность молитв за президента Владимира Путина, власти, военных и народ России. Патриарх также отмечал значимость духовного единства и поддержку руководства страны в церковном служении, особенно в нынешний непростой период.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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