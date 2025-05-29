29 мая 2025

Как узнать о задолженности по коммуналке

Депутат Якубовский: задолженность по ЖКХ видна на «Госуслугах»
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат объяснил, где проверить задолженность по коммуналке
Депутат объяснил, где проверить задолженность по коммуналке Фото:

Узнать о наличии задолженности по оплате коммунальных услуг можно через портал «Госуслуги», систему ГИС ЖКХ или обратившись в управляющую компанию. Также долги по ЖКХ отображаются в онлайн-сервисах крупнейших банков. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Прежде всего информацию о наличии задолженности по оплате услуг ЖКХ можно узнать на портале „Госуслуги“, где в разделе „Квартплата и ЖКХ“ доступны данные по начислениям, долгам, а также есть возможность оплаты. В ГИС ЖКХ доступен весь объем информации по адресу: задолженности, платежные документы, поставщики услуг. Кроме того, можно направить запрос в управляющую компанию (УК) или ТСЖ, где предоставят информацию либо лично, либо по телефону, либо через личный кабинет на сайте», — заявил Якубовский в интервью РИА Новости. 

Помимо этого, парламентарий отметил, что задолженность по ЖКХ может отображаться в мобильных приложениях таких банков, как Сбербанк, ВТБ и Тинькофф. Получить сведения о долгах могут собственники жилья, зарегистрированные жильцы, представители по доверенности и судебные приставы. Третьим лицам доступ к такой информации закрыт.

Ранее эксперты рекомендовали при обнаружении в квитанции по ЖКХ необычно высокой суммы сначала выяснить причину и при необходимости обращаться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, в том числе через портал «Госуслуги.Дом». В случае ошибок или спорных начислений собственники могут также направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию через ГИС ЖКХ или обратиться в Роспотребнадзор и суд для защиты своих прав.

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Узнать о наличии задолженности по оплате коммунальных услуг можно через портал «Госуслуги», систему ГИС ЖКХ или обратившись в управляющую компанию. Также долги по ЖКХ отображаются в онлайн-сервисах крупнейших банков. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. «Прежде всего информацию о наличии задолженности по оплате услуг ЖКХ можно узнать на портале „Госуслуги“, где в разделе „Квартплата и ЖКХ“ доступны данные по начислениям, долгам, а также есть возможность оплаты. В ГИС ЖКХ доступен весь объем информации по адресу: задолженности, платежные документы, поставщики услуг. Кроме того, можно направить запрос в управляющую компанию (УК) или ТСЖ, где предоставят информацию либо лично, либо по телефону, либо через личный кабинет на сайте», — заявил Якубовский в интервью РИА Новости.  Помимо этого, парламентарий отметил, что задолженность по ЖКХ может отображаться в мобильных приложениях таких банков, как Сбербанк, ВТБ и Тинькофф. Получить сведения о долгах могут собственники жилья, зарегистрированные жильцы, представители по доверенности и судебные приставы. Третьим лицам доступ к такой информации закрыт. Ранее эксперты рекомендовали при обнаружении в квитанции по ЖКХ необычно высокой суммы сначала выяснить причину и при необходимости обращаться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, в том числе через портал «Госуслуги.Дом». В случае ошибок или спорных начислений собственники могут также направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию через ГИС ЖКХ или обратиться в Роспотребнадзор и суд для защиты своих прав.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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