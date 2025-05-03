Россиянам объяснили, что делать при слишком большом счете за ЖКУ

Если в квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) обнаружена необычно высокая сумма, не стоит сразу оплачивать счет — сначала необходимо выяснить причину увеличения. Об этом заявил общественный деятель и эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«Иногда сумма в квитанции за коммунальные услуги может оказаться неожиданно большой. Не спешите платить. Сначала узнайте причину: перерасчеты, сезонное подорожание отопления, ошибки в показаниях счетчиков или новые тарифы. Особенно проверьте, если у вас стоят индивидуальные приборы учета — просроченная поверка или неисправность приводит к начислениям по нормативам, а это дороже», — рассказал эксперт в беседе с агентством «Прайм» .
Эксперт посоветовал при обнаружении явной ошибки в квитанции обратиться с заявлением в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию — это можно сделать, например, через приложение «Госуслуги.Дом», указав, что именно вызывает сомнения и попросив провести перерасчет. Если ошибка не исправляется, рекомендуется пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию через портал «ГИС ЖКХ».
Бондарь добавил, что в особо сложных и спорных ситуациях, когда управляющая компания не признает ошибку и речь идет о значительных суммах, стоит обращаться в Роспотребнадзор или подавать иск в суд. Эксперт напомнил, что собственник имеет полное право знать, за что именно он платит, и не должен стесняться задавать вопросы своей управляющей компании.
Ранее URA.RU рассказывало, как сэкономить на оплате услуг ЭКХ. Снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги можно с помощью оформления льгот и субсидий, установки счетчиков, а также проведения перерасчета платежей.
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