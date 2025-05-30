Сотрудник Пентагона арестован за шпионаж в обмен на гражданство

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Латч выразил несогласие с политикой администрации Дональда Трампа
Латч выразил несогласие с политикой администрации Дональда Трампа Фото:

Сотрудника Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) арестовали в шпионаже в обмен на гражданство. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

«ИТ-специалист, работавший в Агентстве военной разведки, был арестован сегодня за попытку передать информацию о национальной обороне офицеру или агенту иностранного правительства», — говорится на сайте Минюста. Обвиняемый — 28-летний Натан Вилас Латч, который с 2019 года работал в подразделении по борьбе с внутренними угрозами.

Латч выразил несогласие с политикой администрации Дональда Трампа и заявил о желании получить гражданство дружественной США страны в обмен на секретные сведения. В марте 2025 года Федеральное бюро расследований получило информацию о попытке Латча установить контакт с представителями иностранного правительства. В рамках оперативных мероприятий агент ФБР начал электронную переписку с подозреваемым, представляясь сотрудником интересующей Латча страны. В ходе общения Латч загрузил секретные документы на флешку и оставил ее в парке в Вирджинии, после чего подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству.

После передачи флешки Латч был задержан. В расследовании участвуют ФБР, Управление криминальных расследований ВВС США и Разведывательное управление Министерства обороны. Власти не раскрывают, о какой именно стране идет речь, однако подчеркивают, что она считается дружественной для США.

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Сотрудника Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) арестовали в шпионаже в обмен на гражданство. Об этом сообщает Министерство юстиции США. «ИТ-специалист, работавший в Агентстве военной разведки, был арестован сегодня за попытку передать информацию о национальной обороне офицеру или агенту иностранного правительства», — говорится на сайте Минюста. Обвиняемый — 28-летний Натан Вилас Латч, который с 2019 года работал в подразделении по борьбе с внутренними угрозами. Латч выразил несогласие с политикой администрации Дональда Трампа и заявил о желании получить гражданство дружественной США страны в обмен на секретные сведения. В марте 2025 года Федеральное бюро расследований получило информацию о попытке Латча установить контакт с представителями иностранного правительства. В рамках оперативных мероприятий агент ФБР начал электронную переписку с подозреваемым, представляясь сотрудником интересующей Латча страны. В ходе общения Латч загрузил секретные документы на флешку и оставил ее в парке в Вирджинии, после чего подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству. После передачи флешки Латч был задержан. В расследовании участвуют ФБР, Управление криминальных расследований ВВС США и Разведывательное управление Министерства обороны. Власти не раскрывают, о какой именно стране идет речь, однако подчеркивают, что она считается дружественной для США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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