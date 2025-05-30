Черный дым, вертолетный патруль, перекрытия: фото и видео от очевидцев с места взрыва во Владивостоке

Правительство Приморья: причиной взрыва во Владивостоке стал баллон с пропаном
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Очевидцы показали фото и видео с последствиями взрывов во Владивостоке (архивное фото)
Очевидцы показали фото и видео с последствиями взрывов во Владивостоке (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Приморье прогремели взрывы

Жители Владивостока начали активно размещать в интернете последствия утренних взрывов от 30 мая в районе бухты Десантная. На видео можно наблюдать, как к месту происшествия летит вертолет. Также горожане фиксируют оцепление на дорогах и черный дым от возгораний, который можно наблюдать с разных концов города. URA.RU приводит соответствующие кадры. 

На место происшествия вылетел вертолет

Во Владивостоке после утренних взрывов перекрыли дорогу на ул. Снеговой
Во Владивостоке после утренних взрывов перекрыли дорогу на ул. Снеговой
Фото:

Практически сразу после первых сообщений о взрывах во Владивостоке telegram-канал «Новости Приморья» разместил видео, на котором видно, как к месту взрывов в районе У бухты Десантная, где и произошли взрывы, вылетел вертолет. Тогда же сообщалось и о перекрытии дороги на улице Снеговой. Причем отмечалось, что водителей не просто не досматривают — их не пускают за ограждения.

«Мощно полыхает»: черный дым виден отовсюду

Спустя чуть более часа с момента первых видео очевидцы начали публиковать другие кадры. На этот раз особый акцент делался на черном дыме, который можно было наблюдать с разных концов Владивостока. Также очевидцы обратили внимание, что возгорание было в районе улицы Борисенко. «В районе Борисенко что-то сильно горит, столб дыма очень высокий», — отмечали жители. 

Спустя примерно шесть часов с момента первых сообщений о взрыве официально стала известна причина взрывов — воспламенение в автомобильном баллоне с пропан-бутановой смесью. В правительстве округа также подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. 

Машины, накрытые брезентом 

Практически сразу после того, как начали появляться сообщения о взрывах в городе, появилось видео, как с места происшествия выехали грузовики, накрытые брезентом. На кадрах заметно, что брезентом были накрыты поврежденные автомобили. 

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Жители Владивостока начали активно размещать в интернете последствия утренних взрывов от 30 мая в районе бухты Десантная. На видео можно наблюдать, как к месту происшествия летит вертолет. Также горожане фиксируют оцепление на дорогах и черный дым от возгораний, который можно наблюдать с разных концов города. URA.RU приводит соответствующие кадры.  На место происшествия вылетел вертолет Практически сразу после первых сообщений о взрывах во Владивостоке telegram-канал «Новости Приморья» разместил видео, на котором видно, как к месту взрывов в районе У бухты Десантная, где и произошли взрывы, вылетел вертолет. Тогда же сообщалось и о перекрытии дороги на улице Снеговой. Причем отмечалось, что водителей не просто не досматривают — их не пускают за ограждения. «Мощно полыхает»: черный дым виден отовсюду Спустя чуть более часа с момента первых видео очевидцы начали публиковать другие кадры. На этот раз особый акцент делался на черном дыме, который можно было наблюдать с разных концов Владивостока. Также очевидцы обратили внимание, что возгорание было в районе улицы Борисенко. «В районе Борисенко что-то сильно горит, столб дыма очень высокий», — отмечали жители.  Спустя примерно шесть часов с момента первых сообщений о взрыве официально стала известна причина взрывов — воспламенение в автомобильном баллоне с пропан-бутановой смесью. В правительстве округа также подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал.  Машины, накрытые брезентом  Практически сразу после того, как начали появляться сообщения о взрывах в городе, появилось видео, как с места происшествия выехали грузовики, накрытые брезентом. На кадрах заметно, что брезентом были накрыты поврежденные автомобили. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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