Черный дым, вертолетный патруль, перекрытия: фото и видео от очевидцев с места взрыва во Владивостоке

Жители Владивостока начали активно размещать в интернете последствия утренних взрывов от 30 мая в районе бухты Десантная. На видео можно наблюдать, как к месту происшествия летит вертолет. Также горожане фиксируют оцепление на дорогах и черный дым от возгораний, который можно наблюдать с разных концов города. URA.RU приводит соответствующие кадры.
На место происшествия вылетел вертолет
Практически сразу после первых сообщений о взрывах во Владивостоке telegram-канал «Новости Приморья» разместил видео, на котором видно, как к месту взрывов в районе У бухты Десантная, где и произошли взрывы, вылетел вертолет. Тогда же сообщалось и о перекрытии дороги на улице Снеговой. Причем отмечалось, что водителей не просто не досматривают — их не пускают за ограждения.
«Мощно полыхает»: черный дым виден отовсюду
Спустя чуть более часа с момента первых видео очевидцы начали публиковать другие кадры. На этот раз особый акцент делался на черном дыме, который можно было наблюдать с разных концов Владивостока. Также очевидцы обратили внимание, что возгорание было в районе улицы Борисенко. «В районе Борисенко что-то сильно горит, столб дыма очень высокий», — отмечали жители.
Спустя примерно шесть часов с момента первых сообщений о взрыве официально стала известна причина взрывов — воспламенение в автомобильном баллоне с пропан-бутановой смесью. В правительстве округа также подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал.
Машины, накрытые брезентом
Практически сразу после того, как начали появляться сообщения о взрывах в городе, появилось видео, как с места происшествия выехали грузовики, накрытые брезентом. На кадрах заметно, что брезентом были накрыты поврежденные автомобили.
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