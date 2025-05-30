В Приморье раскрыли причину взрывов под Владивостоком

Причиной взрывов в Приморском крае стало воспламенение баллонов с пропан-бутановой смесью в одном из автомобилей, находившихся в бухте Десантная. Об этом сообщили в Антитеррористической комиссии края.
«Причина взрывов в бухте Десантная — воспламенение в одном из автомобилей баллонов с пропан-бутановой смесью», — пишет правительство Приморского края в официальном telegram-канале. Незамедлительное реагирование служб позволило быстро локализовать ситуацию и предотвратить дальнейшее распространение угрозы. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее в районе бухты Десантная, расположенной недалеко от Владивостока, жители услышали два громких хлопка, вызвавших тревогу. На место происшествия оперативно прибыли специальные и экстренные службы, а район инцидента был оцеплен. Движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая частично перекрыли для обеспечения безопасности. Образовалась внушительная пробка.
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