В Приморье раскрыли причину взрывов под Владивостоком

Причиной взрывов в Приморье стало воспламенение баллонов с горючей смесью
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В результате происшествия никто не пострадал
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В Приморье прогремели взрывы

Причиной взрывов в Приморском крае стало воспламенение баллонов с пропан-бутановой смесью в одном из автомобилей, находившихся в бухте Десантная. Об этом сообщили в Антитеррористической комиссии края.

«Причина взрывов в бухте Десантная — воспламенение в одном из автомобилей баллонов с пропан-бутановой смесью», — пишет правительство Приморского края в официальном telegram-канале. Незамедлительное реагирование служб позволило быстро локализовать ситуацию и предотвратить дальнейшее распространение угрозы. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в районе бухты Десантная, расположенной недалеко от Владивостока, жители услышали два громких хлопка, вызвавших тревогу. На место происшествия оперативно прибыли специальные и экстренные службы, а район инцидента был оцеплен. Движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая частично перекрыли для обеспечения безопасности. Образовалась внушительная пробка.

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Причиной взрывов в Приморском крае стало воспламенение баллонов с пропан-бутановой смесью в одном из автомобилей, находившихся в бухте Десантная. Об этом сообщили в Антитеррористической комиссии края. «Причина взрывов в бухте Десантная — воспламенение в одном из автомобилей баллонов с пропан-бутановой смесью», — пишет правительство Приморского края в официальном telegram-канале. Незамедлительное реагирование служб позволило быстро локализовать ситуацию и предотвратить дальнейшее распространение угрозы. В результате происшествия никто не пострадал. Ранее в районе бухты Десантная, расположенной недалеко от Владивостока, жители услышали два громких хлопка, вызвавших тревогу. На место происшествия оперативно прибыли специальные и экстренные службы, а район инцидента был оцеплен. Движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая частично перекрыли для обеспечения безопасности. Образовалась внушительная пробка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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