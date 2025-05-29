Девочку-подростка, которую нашли под окнами многоэтажки в поселке Боровском Тюменской области, госпитализировали в больницу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
«После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. Пациент проходит лечение в профильном отделении, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние: средней степени тяжести», — пояснили в ведомстве.
Инцидент произошел 26 мая. Под окнами многоэтажного дома обнаружили тело девочки. Она оказалась жива. Впоследствии оказалось, что у подростка и ее матери произошел конфликт.
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