29 мая 2025

Врачи рассказали о состоянии девочки, которую нашли под окнами многоэтажки в Боровском в Тюменской области

Тюменскую девочку, которую нашли под окнами многоэтажки, госпитализировали
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Девочку госпитализировали в больницу
Девочку госпитализировали в больницу Фото:

Девочку-подростка, которую нашли под окнами многоэтажки в поселке Боровском Тюменской области, госпитализировали в больницу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

«После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. Пациент проходит лечение в профильном отделении, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние: средней степени тяжести», — пояснили в ведомстве.

Инцидент произошел 26 мая. Под окнами многоэтажного дома обнаружили тело девочки. Она оказалась жива. Впоследствии оказалось, что у подростка и ее матери произошел конфликт.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Девочку-подростка, которую нашли под окнами многоэтажки в поселке Боровском Тюменской области, госпитализировали в больницу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. «После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. Пациент проходит лечение в профильном отделении, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние: средней степени тяжести», — пояснили в ведомстве. Инцидент произошел 26 мая. Под окнами многоэтажного дома обнаружили тело девочки. Она оказалась жива. Впоследствии оказалось, что у подростка и ее матери произошел конфликт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...