«Закон будет невыполним»: эксперт по такси рассказала о сложностях с локализацией машин

В Общественном Совете по развитию такси предупредили о возможных сложностях с реализацией закона о локализации такси, подписанного президентом Владимиром Путиным. Новый документ устанавливает требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Однако существует вероятность, что закон будет невыполним как со стороны отрасли такси, так и со стороны производителей авто. Об этом URA.RU сообщила эксперт в области транспорта, общественный деятель, председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова.
«На наш взгляд, мы можем столкнуться с тем, что закон будет невыполним не только со стороны отрасли такси, а еще и со стороны автопроизводителей. Поэтому за лето мы сейчас соберем всю информацию, как это может работать, и осенью, если мы понимаем, что что-то идет не так, конечно, обратимся уже к парламенту Государственной Думе, где будем вносить либо изменения, либо смотреть какие отсрочки», — сказала Зарипова в беседе с корреспондентом URA.RU.
По словам эксперта, на повестке остаются ключевые вопросы, касающиеся деятельности таксомоторных парков. Один из них связан с необходимостью замены автомобилей, находящихся на рынке после 1 марта 2026 года — именно с этой даты вступает в силу закон. В этой части уже сформирована четкая позиция: транспортные средства смогут использоваться до момента полного выведения из эксплуатации. Однако на практике уже выявляются определенные проблемы, отметила Зарипова. Так, председатель Госдумы поручил отслеживать исполнение закона, и, не дожидаясь официального перечня Минпромторга, фиксируются факты несоблюдения требований.
Примером может служить ситуация в Санкт-Петербурге: для таксопарков были приобретены автомобили Lada Granta второго экологического класса, однако местное законодательство требует использования транспортных средств не ниже третьего экологического класса. В результате по окончании срока действия разрешения на осуществление деятельности продлить его будет невозможно.
«Как закон локализации будет работать, нам непонятно, потому что есть Lada Granta второго экологического класса, а субъекты нам говорит „Нет, нам нужен автомобиль экологичнее“. АвтоВАЗ их не всегда делает», — поделилась общественный деятель
В этом контексте особое значение приобретает ожидание перечня от Минпромторга. По официальной информации ведомства, данный список будет опубликован к концу текущего года. Однако, по словам Зариповой, для участников рынка такие сроки неприемлемы, поскольку отсутствие ясности относительно ассортимента затрудняет закупку крупных партий автомобилей: в декабре уже не удастся организовать необходимые поставки. Для таксопарков это связано с масштабной перестройкой инфраструктуры и кадровым обеспечением.
В связи с этим планируется проведение круглого стола по вопросам локализации. На площадке соберутся представители автопроизводителей, локализованных в России, включая зарубежные бренды. Совместно с ними планируется обратиться в Минпромторг с предложением создать рабочую группу на базе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), поскольку все производители являются членами этой организации и поддержка со стороны руководства РСПП уже имеется. Именно на этой площадке предполагается обсуждать практические вопросы реализации нового законодательства.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон, вводящий новые стандарты по уровню локализации автомобилей, используемых для перевозки пассажиров в такси. Согласно новым правилам, для внесения транспортного средства в реестр такси автомобиль должен набрать количество баллов локализации, не ниже установленного правительством для госзакупок, или он должен быть изготовлен в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.