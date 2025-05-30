Белоусов обратился к российским военным

Белоусов: ВС РФ успешно ведут освободительные бои на купянском направлении
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Белоусов отметил, что более 3600 российских бойцов были награждены
Белоусов отметил, что более 3600 российских бойцов были награждены Фото:
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Глава Минобороны России Андрей Белоусов выразил поздравления руководству и военнослужащим 121-го мотострелкового полка по случаю освобождения населенного пункта Кондрашовка в Харьковской области. Министр отметил, что подразделение успешно ведет наступательные операции на купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ в соцсетях. 

«Военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, успешно ведут освободительные бои на купянском направлении». — передало ведомство в своем telegram-канале слова Белоусова. Он отметил, что в результате решительных действий российских военнослужащих противник понес значительные потери и был вынужден отступить. По словам Белоусова, свыше 3600 военнослужащих были удостоены государственных наград и ведомственных отличий.

Сегодня, 30 мая, ВС РФ провели успешную операцию по освобождению населенного пункта Кондрашовка. В выполнении задачи были задействованы подразделения войсковой группировки «Запад», передает «Царьград».

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Глава Минобороны России Андрей Белоусов выразил поздравления руководству и военнослужащим 121-го мотострелкового полка по случаю освобождения населенного пункта Кондрашовка в Харьковской области. Министр отметил, что подразделение успешно ведет наступательные операции на купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ в соцсетях.  «Военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, успешно ведут освободительные бои на купянском направлении». — передало ведомство в своем telegram-канале слова Белоусова. Он отметил, что в результате решительных действий российских военнослужащих противник понес значительные потери и был вынужден отступить. По словам Белоусова, свыше 3600 военнослужащих были удостоены государственных наград и ведомственных отличий. Сегодня, 30 мая, ВС РФ провели успешную операцию по освобождению населенного пункта Кондрашовка. В выполнении задачи были задействованы подразделения войсковой группировки «Запад», передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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