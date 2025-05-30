Белоусов обратился к российским военным

Глава Минобороны России Андрей Белоусов выразил поздравления руководству и военнослужащим 121-го мотострелкового полка по случаю освобождения населенного пункта Кондрашовка в Харьковской области. Министр отметил, что подразделение успешно ведет наступательные операции на купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ в соцсетях.
«Военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, успешно ведут освободительные бои на купянском направлении». — передало ведомство в своем telegram-канале слова Белоусова. Он отметил, что в результате решительных действий российских военнослужащих противник понес значительные потери и был вынужден отступить. По словам Белоусова, свыше 3600 военнослужащих были удостоены государственных наград и ведомственных отличий.
Сегодня, 30 мая, ВС РФ провели успешную операцию по освобождению населенного пункта Кондрашовка. В выполнении задачи были задействованы подразделения войсковой группировки «Запад», передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.