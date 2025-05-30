Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога 30 мая посетил Миасс Челябинской области в рамках второго мотопробега по Уралу, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава Миасского городского округа Юрий Ефименко.
«Жога вместе с участниками пробега посещает „Города трудовой доблести“. Для Миасса большая честь оказаться в числе таких городов и принимать гостей», — отметил Ефименко в telegram-канале. Совместно они возложили цветы у мемориала Скорбящей Матери и пообщались с кадетами школы № 20.
Жога в рамках мотопробега, посвященного юбилею Победы, ранее посетил Троицк, Магнитогорск и Челябинск. Главное впечатление от пробега — красивый и удивительный Урал, отметил полпред в своем telegram-канале.
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