Полпред Жога на мотоцикле проехал от Магнитогорска до Миасса. Фото

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Жога посетил Миасс 30 мая
Жога посетил Миасс 30 мая Фото:

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога 30 мая посетил Миасс Челябинской области в рамках второго мотопробега по Уралу, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава Миасского городского округа Юрий Ефименко. 

«Жога вместе с участниками пробега посещает „Города трудовой доблести“. Для Миасса большая честь оказаться в числе таких городов и принимать гостей», — отметил Ефименко в telegram-канале. Совместно они возложили цветы у мемориала Скорбящей Матери и пообщались с кадетами школы № 20. 

Жога в рамках мотопробега, посвященного юбилею Победы, ранее посетил Троицк, Магнитогорск и Челябинск. Главное впечатление от пробега — красивый и удивительный Урал, отметил полпред в своем telegram-канале. 

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Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога 30 мая посетил Миасс Челябинской области в рамках второго мотопробега по Уралу, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава Миасского городского округа Юрий Ефименко.  «Жога вместе с участниками пробега посещает „Города трудовой доблести“. Для Миасса большая честь оказаться в числе таких городов и принимать гостей», — отметил Ефименко в telegram-канале. Совместно они возложили цветы у мемориала Скорбящей Матери и пообщались с кадетами школы № 20.  Жога в рамках мотопробега, посвященного юбилею Победы, ранее посетил Троицк, Магнитогорск и Челябинск. Главное впечатление от пробега — красивый и удивительный Урал, отметил полпред в своем telegram-канале. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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