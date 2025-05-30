В ЛДПР потребовали проверить слова депутата-коммуниста о «сибирских землях Узбекистана»

В ЛДПР требуют проверить слова депутата КПРФ о «сибирских землях Узбекистана»
© Служба новостей «URA.RU»
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С такой инициативой выступил Владимир Сысоев
С такой инициативой выступил Владимир Сысоев Фото:

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить высказывание депутата Тюменской областной думы от КПРФ Халида Таги-заде о «сибирских землях Узбекистана». Об этом URA.RU сообщили в партии.

«Мягкость российских властей в отношении мигрантов привела к тому, что в стране сформировалось целое мигрантское лобби. Эти люди совсем недавно выступали против наших инициатив изобличить и вывести в юридическое поле диаспоры и мигрантские сообщества. Сейчас они уже хотят заполучить наши земли», — заявил Владимир Сысоев.

Поводом для обращения стали заявления Таги-заде, в которых он назвал территорию Сибири историческими землями Узбекистана. Сысоев потребовал дать правовую оценку этим словам и выяснить, не содержат ли они призывов к нарушению территориальной целостности России, а также признаков возбуждения ненависти либо вражды по национальному признаку.

По его мнению, подобные высказывания имеют ярко выраженную политическую подоплеку и требуют незамедлительной реакции со стороны правоохранительных органов. При этом парламентарий подчеркнул, что любые действия должны осуществляться строго в рамках закона, поскольку, по его словам, «разговорами и уговорами остановить экспансию мигрантов не получится».

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Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить высказывание депутата Тюменской областной думы от КПРФ Халида Таги-заде о «сибирских землях Узбекистана». Об этом URA.RU сообщили в партии. «Мягкость российских властей в отношении мигрантов привела к тому, что в стране сформировалось целое мигрантское лобби. Эти люди совсем недавно выступали против наших инициатив изобличить и вывести в юридическое поле диаспоры и мигрантские сообщества. Сейчас они уже хотят заполучить наши земли», — заявил Владимир Сысоев. Поводом для обращения стали заявления Таги-заде, в которых он назвал территорию Сибири историческими землями Узбекистана. Сысоев потребовал дать правовую оценку этим словам и выяснить, не содержат ли они призывов к нарушению территориальной целостности России, а также признаков возбуждения ненависти либо вражды по национальному признаку. По его мнению, подобные высказывания имеют ярко выраженную политическую подоплеку и требуют незамедлительной реакции со стороны правоохранительных органов. При этом парламентарий подчеркнул, что любые действия должны осуществляться строго в рамках закона, поскольку, по его словам, «разговорами и уговорами остановить экспансию мигрантов не получится».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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