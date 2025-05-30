В ЛДПР потребовали проверить слова депутата-коммуниста о «сибирских землях Узбекистана»

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить высказывание депутата Тюменской областной думы от КПРФ Халида Таги-заде о «сибирских землях Узбекистана». Об этом URA.RU сообщили в партии.
«Мягкость российских властей в отношении мигрантов привела к тому, что в стране сформировалось целое мигрантское лобби. Эти люди совсем недавно выступали против наших инициатив изобличить и вывести в юридическое поле диаспоры и мигрантские сообщества. Сейчас они уже хотят заполучить наши земли», — заявил Владимир Сысоев.
Поводом для обращения стали заявления Таги-заде, в которых он назвал территорию Сибири историческими землями Узбекистана. Сысоев потребовал дать правовую оценку этим словам и выяснить, не содержат ли они призывов к нарушению территориальной целостности России, а также признаков возбуждения ненависти либо вражды по национальному признаку.
По его мнению, подобные высказывания имеют ярко выраженную политическую подоплеку и требуют незамедлительной реакции со стороны правоохранительных органов. При этом парламентарий подчеркнул, что любые действия должны осуществляться строго в рамках закона, поскольку, по его словам, «разговорами и уговорами остановить экспансию мигрантов не получится».
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