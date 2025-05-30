В Госдуме ответили митрополиту, похвалившему «Симпсонов»

В российской мультипликации тема с примером дружной многодетной семьи недостаточно раскрыта. Об этом рассказала зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Так она ответила на недавнее заявление главы Екатеринбургской митрополии Евгения, который рассказал об американском мультсериале «Симпсоны», как о примере идеальной семьи.
"Я считаю, что да, мы можем принять упрек. Потому что, действительно, в наших фильмах недостаточно тема дружной семьи развивается. У нас есть фильмы, где кот Матроскин строит семью, в которую входит Федор, входит пес, входит там еще какие-то персонажи. Но примеров преодоления сложностей в дружной семье я так сразу и не припомню", — сказала Драпеко в разговоре с Газета.ru.
Она отметила, что следует попросить аниматоров разработать сценарии, посвященные этим темам. При этом, по ее словам, содержание и детали таких сценариев мультипликаторы должны определить самостоятельно.
Ранее митрополит Екатеринбургский Евгений (Кульберг) на международном женском форуме отметил, что российские мультфильмы редко показывают образ крепкой многодетной семьи, в отличие от американских «Симпсонов», где на протяжении десятилетий рассказывается о жизни дружной семьи с детьми. В качестве исключения он назвал лишь мультфильм «Три кота», подчеркнув, что большинство отечественных проектов изображают героев одинокими.
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