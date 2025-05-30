Свердловского бойца, героически погибшего в зоне СВО, признали дезертиром

30 мая 2025 в 20:04 Размер текста - 17 +

Боец мужественно выполнял задачи в ЛДНР (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Свердловской области завершилась история, которая целый год держала в напряжении семью участника специальной военной операции (СВО). Мужчина, которого долгое время считали самовольно оставившим часть (СОЧ), оказался погибшим при исполнении служебного долга. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «В феврале этого года из воинской части поступил официальный ответ, согласно которому военнослужащий с 24 августа 2024 года числился в числе лиц, самовольно оставивших часть. Однако на момент подготовки этого ответа командованию уже было известно о гибели бойца в зоне СВО. Известие о том, что погибший был признан дезертиром, стало тяжелым испытанием для его близких. Для семьи это был еще один удар — узнать, что их родной человек, всегда проявлявший мужество и не пасовавший перед трудностями, был признан СОЧем», — отметила Мерзлякова. Правозащитники совместно с представителями военного ведомства добились пересмотра статуса солдата: с него было снято обвинение в самовольном оставлении части, а его имя восстановлено в списках погибших при исполнении долга. «За проявленные отвагу, мужество и самоотверженность в ходе выполнения задач в рамках СВО военнослужащий посмертно удостоен Ордена Мужества. В результате удалось восстановить справедливость: семья получила официальное подтверждение героизма и самоотверженности погибшего, а его репутация была полностью реабилитирована», — подытожила омбудсмен. Случаи ошибочного признания погибших военнослужащих дезертирами нередко становятся предметом общественного внимания. Существенную роль в процессе восстановления справедливости играют деятельность правозащитных организаций, военных и активное участие семей погибших. По оценке Мерзляковой, резкое увеличение числа подобных случаев связано с недостаточным контролем и отсутствием четких критериев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области завершилась история, которая целый год держала в напряжении семью участника специальной военной операции (СВО). Мужчина, которого долгое время считали самовольно оставившим часть (СОЧ), оказался погибшим при исполнении служебного долга. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «В феврале этого года из воинской части поступил официальный ответ, согласно которому военнослужащий с 24 августа 2024 года числился в числе лиц, самовольно оставивших часть. Однако на момент подготовки этого ответа командованию уже было известно о гибели бойца в зоне СВО. Известие о том, что погибший был признан дезертиром, стало тяжелым испытанием для его близких. Для семьи это был еще один удар — узнать, что их родной человек, всегда проявлявший мужество и не пасовавший перед трудностями, был признан СОЧем», — отметила Мерзлякова. Правозащитники совместно с представителями военного ведомства добились пересмотра статуса солдата: с него было снято обвинение в самовольном оставлении части, а его имя восстановлено в списках погибших при исполнении долга. «За проявленные отвагу, мужество и самоотверженность в ходе выполнения задач в рамках СВО военнослужащий посмертно удостоен Ордена Мужества. В результате удалось восстановить справедливость: семья получила официальное подтверждение героизма и самоотверженности погибшего, а его репутация была полностью реабилитирована», — подытожила омбудсмен. Случаи ошибочного признания погибших военнослужащих дезертирами нередко становятся предметом общественного внимания. Существенную роль в процессе восстановления справедливости играют деятельность правозащитных организаций, военных и активное участие семей погибших. По оценке Мерзляковой, резкое увеличение числа подобных случаев связано с недостаточным контролем и отсутствием четких критериев.