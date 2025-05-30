США решили снять санкции с главы «Ростеха» Чемезова

США намерены рассмотреть возможность отмены санкций в отношении главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, а также допустить возможность ведения совместной предпринимательской деятельности. Об этом сообщил источник, близкий к «Ростеху».
«Это инициатива американской стороны, которая запустила процесс рассмотрения и принятия решения о санкционных мерах в отношении руководства корпорации», — рассказал РИА Новостям источник. Речь идет о том, что американская компания Rathmell Short LLP будет оказывать консультационные услуги Чемезову по вопросам административного и юридического характера на территории Соединенных Штатов. Соответствующая информация содержится в документе, размещенном на официальном сайте Министерства юстиции США.
Как сообщил другой источник РИАН в государственных структурах, ознакомившийся с данным документом, подпись на нем принадлежит не самому Чемезову, а консультанту и лоббисту, имеющему тесные связи с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, это может свидетельствовать о том, что администрация Трампа ведет целенаправленную работу по снятию санкций с высокопоставленных российских чиновников с целью поддержания делового сотрудничества и развития совместных проектов.
Ранее Трамп заявил, что введение новых антироссийских санкций является преждевременным. По его словам, такие меры способны негативно отразиться на ходе переговоров, передает ОТР.
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