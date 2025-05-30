Россия предложила Украине обмен на переговорах

На предстоящих потенциальных переговорах с Украиной в Стамбуле Россия выдвинула инициативу об обмене меморандумами, в которых стороны изложат свои позиции и видение переговорного процесса. Об этом рассказал представитель России при ООН Василий Небензя.
«Мы предлагаем провести второй раунд переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня, и обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу», — сказал Небензя. Такое заявление он сделал в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.
Ранее он заявил, что РФ готова продолжать боевые действия на Украине. Кроме того, Небензя предостерег Киев о последствиях ударов Taurus по РФ.
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