Россия предложила Украине обмен на переговорах

Москва предложила Киеву обменяться меморандумами на переговорах в Стамбуле
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РФ предложила Украине обменяться меморандумами в ходе второго раунда переговоров
РФ предложила Украине обменяться меморандумами в ходе второго раунда переговоров Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

На предстоящих потенциальных переговорах с Украиной в Стамбуле Россия выдвинула инициативу об обмене меморандумами, в которых стороны изложат свои позиции и видение переговорного процесса. Об этом рассказал представитель России при ООН Василий Небензя.

«Мы предлагаем провести второй раунд переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня, и обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу», — сказал Небензя. Такое заявление он сделал в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

Ранее он заявил, что РФ готова продолжать боевые действия на Украине. Кроме того, Небензя предостерег Киев о последствиях ударов Taurus по РФ.

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На предстоящих потенциальных переговорах с Украиной в Стамбуле Россия выдвинула инициативу об обмене меморандумами, в которых стороны изложат свои позиции и видение переговорного процесса. Об этом рассказал представитель России при ООН Василий Небензя. «Мы предлагаем провести второй раунд переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня, и обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу», — сказал Небензя. Такое заявление он сделал в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине. Ранее он заявил, что РФ готова продолжать боевые действия на Украине. Кроме того, Небензя предостерег Киев о последствиях ударов Taurus по РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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