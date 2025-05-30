30 мая 2025

Шесть округов Курганской области получат деньги на чистую воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Колодцы отремонтируют в нескольких деревнях и селах
Колодцы отремонтируют в нескольких деревнях и селах Фото:

Шесть округов Курганской области получат финансирование на ремонт колодцев, чтобы жители могли получать чистую воду. Постановление о выделении средств опубликовано на портале правовой информации.

«Средства на ремонт колодцев в селах и деревнях выделены Кетовскому, Макушинскому, Целинному, Шатровскому, Щучанскому и Юргамышскому округам. Округа получат от 47 до 300 тысяч рублей», — сообщается в документе.

Больше всего средств — 300 тысяч — выделят Целинному округу, где предстоит отремонтировать колодцы в четырех деревнях и селах: Воздвиженке, Чертово, Целинном и Сетово. В Щучанском округе проведут капремонт системы подачи воды в селе Песчанское. На это выделено 103, 42 тысячи рублей.

Ранее в Курганской области каждый муниципальный округ получил по 10 миллионов рублей на благоустройство. Также реализуются программы по развитию малых городов и формированию комфортной городской среды.

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Шесть округов Курганской области получат финансирование на ремонт колодцев, чтобы жители могли получать чистую воду. Постановление о выделении средств опубликовано на портале правовой информации. «Средства на ремонт колодцев в селах и деревнях выделены Кетовскому, Макушинскому, Целинному, Шатровскому, Щучанскому и Юргамышскому округам. Округа получат от 47 до 300 тысяч рублей», — сообщается в документе. Больше всего средств — 300 тысяч — выделят Целинному округу, где предстоит отремонтировать колодцы в четырех деревнях и селах: Воздвиженке, Чертово, Целинном и Сетово. В Щучанском округе проведут капремонт системы подачи воды в селе Песчанское. На это выделено 103, 42 тысячи рублей. Ранее в Курганской области каждый муниципальный округ получил по 10 миллионов рублей на благоустройство. Также реализуются программы по развитию малых городов и формированию комфортной городской среды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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