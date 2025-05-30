Шесть округов Курганской области получат деньги на чистую воду

Шесть округов Курганской области получат финансирование на ремонт колодцев, чтобы жители могли получать чистую воду. Постановление о выделении средств опубликовано на портале правовой информации.
«Средства на ремонт колодцев в селах и деревнях выделены Кетовскому, Макушинскому, Целинному, Шатровскому, Щучанскому и Юргамышскому округам. Округа получат от 47 до 300 тысяч рублей», — сообщается в документе.
Больше всего средств — 300 тысяч — выделят Целинному округу, где предстоит отремонтировать колодцы в четырех деревнях и селах: Воздвиженке, Чертово, Целинном и Сетово. В Щучанском округе проведут капремонт системы подачи воды в селе Песчанское. На это выделено 103, 42 тысячи рублей.
Ранее в Курганской области каждый муниципальный округ получил по 10 миллионов рублей на благоустройство. Также реализуются программы по развитию малых городов и формированию комфортной городской среды.
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