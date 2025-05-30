30 мая 2025

Трамп объяснил, кто мешает добиться мира на Украине

Трамп указал на упрямство Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп высказался о мирных переговорах
Трамп высказался о мирных переговорах Фото:

Президент США Дональд Трамп не стал называть российского лидера Владимира Путина единственной стороной, препятствующей достижению мира на Украине. По словам американского президента, упрямство в переговорном процессе проявляет также глава Украины Владимир Зеленский.

«Я знаю его очень хорошо, и мне пришлось пройти через многое вместе с ним», — отметил глава Белого дома. После замечания одного из журналистов о «очень упрямом Владимире Путине» Трамп ответил: «И очень упрямым Зеленским тоже».

Ранее Трамп в интервью Fox News отмечал, что, по его мнению, у Владимира Зеленского нет сильных позиций для получения преимуществ на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Тогда же Трамп заявлял о своем опыте взаимодействия с украинским лидером и называл его «величайшим торгашом в мире», а также выражал готовность к встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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Президент США Дональд Трамп не стал называть российского лидера Владимира Путина единственной стороной, препятствующей достижению мира на Украине. По словам американского президента, упрямство в переговорном процессе проявляет также глава Украины Владимир Зеленский. «Я знаю его очень хорошо, и мне пришлось пройти через многое вместе с ним», — отметил глава Белого дома. После замечания одного из журналистов о «очень упрямом Владимире Путине» Трамп ответил: «И очень упрямым Зеленским тоже». Ранее Трамп в интервью Fox News отмечал, что, по его мнению, у Владимира Зеленского нет сильных позиций для получения преимуществ на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Тогда же Трамп заявлял о своем опыте взаимодействия с украинским лидером и называл его «величайшим торгашом в мире», а также выражал готовность к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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