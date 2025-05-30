30 мая 2025

Большая половина страны: в каких регионах ввели противопожарный режим и что это значит

В 51 регионе России ввели противопожарный режим
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В России в условиях заслушивой погоды ежедневно фиксируются десятки лесных пожаров
В России в условиях заслушивой погоды ежедневно фиксируются десятки лесных пожаров Фото:

С наступлением весенне-летнего сезона в ряде регионов России вводится особый противопожарный режим. Он связан с потеплением, засушливой погодой и, как следствие, повышенным риском возникновения природных пожаров. Подобный порядок объявляется практически каждый год, и важно понимать, что именно он означает, какие ограничения накладываются и какие штрафы грозят нарушителям. Подробнее об этом — в материале URA.RU.

Что означает этот режим

Введение особого противопожарного режима (ОПР) регулируется федеральным законом «О пожарной безопасности». Как правило, решение о его установлении принимается органами исполнительной власти региона или муниципалитета.

Такой режим объявляется в периоды засухи весной, летом или осенью. Его вводят на территориях, когда фиксируются аномально высокие температуры воздуха, отсутствуют осадки, возрастает вероятность возникновения природных пожаров (лесных, торфяных и ландшафтных), а также наблюдается увеличение числа возгораний на территории региона.

Что при нем нельзя делать

В условиях действия ОПР гражданам и организациям запрещается разводить костры, использовать мангалы, грили и иные устройства с открытым огнем. Нельзя сжигать мусор, сухую траву и листву, осуществлять сельскохозяйственные палы, запускать пиротехнические изделия. Кроме того, в некоторых регионах накладывается запрет на въезд в лесные массивы, кроме сотрудников лесной охраны и экстренных служб.

Какие штрафы грозят за нарушения

Размеры штрафов за несоблюдение требований противопожарного режима определяются статьей 20.4 КоАП РФ. Сумма санкций варьируется в зависимости от категории нарушителя:

  • для физических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей;
  • для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей;
  • для индивидуальных предпринимателей – от 60 до 80 тысяч рублей;
  • для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.

Если нарушение противопожарного режима привело к возникновению пожара, повлекшего материальный ущерб или негативные экологические последствия, размер штрафов может быть увеличен в два раза. Для организаций предусмотрена дополнительная мера — приостановление деятельности сроком до 90 суток. Кроме того, в ряде случаев возможна уголовная ответственность, если действия виновного лица стали причиной крупного пожара, гибели людей или животных.

В каких регионах введен противопожарный режим

На конец мая 2025 года особый противопожарный режим введен в 51 российском регионе. В частности, в Свердловской, Челябинской, Омской, Липецкой, Воронежской, Иркутской областях. Также он действует в Пермском, Краснодарском крае, в Бурятии, Ханты-Мансийском автономном округе.

Только 29 мая в России лесопожарными службами и привлеченными лицами было ликвидировано 60 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила более 103 тысяч гектаров. 30 мая 101 лесной пожар полыхал в 12 регионах страны. На тушении было задействовано 4244 человека и 799 единиц техники.

Список регулярно корректируется в зависимости от погодных условий и степени угрозы возникновения пожаров. Перед поездкой на природу рекомендуется ознакомиться с актуальной информацией на официальных ресурсах местных органов власти или МЧС, чтобы убедиться, введен ли особый режим на конкретной территории.

Особый противопожарный режим действует в 51 регионе России
Особый противопожарный режим действует в 51 регионе России
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С наступлением весенне-летнего сезона в ряде регионов России вводится особый противопожарный режим. Он связан с потеплением, засушливой погодой и, как следствие, повышенным риском возникновения природных пожаров. Подобный порядок объявляется практически каждый год, и важно понимать, что именно он означает, какие ограничения накладываются и какие штрафы грозят нарушителям. Подробнее об этом — в материале URA.RU. Что означает этот режим Введение особого противопожарного режима (ОПР) регулируется федеральным законом «О пожарной безопасности». Как правило, решение о его установлении принимается органами исполнительной власти региона или муниципалитета. Такой режим объявляется в периоды засухи весной, летом или осенью. Его вводят на территориях, когда фиксируются аномально высокие температуры воздуха, отсутствуют осадки, возрастает вероятность возникновения природных пожаров (лесных, торфяных и ландшафтных), а также наблюдается увеличение числа возгораний на территории региона. Что при нем нельзя делать В условиях действия ОПР гражданам и организациям запрещается разводить костры, использовать мангалы, грили и иные устройства с открытым огнем. Нельзя сжигать мусор, сухую траву и листву, осуществлять сельскохозяйственные палы, запускать пиротехнические изделия. Кроме того, в некоторых регионах накладывается запрет на въезд в лесные массивы, кроме сотрудников лесной охраны и экстренных служб. Какие штрафы грозят за нарушения Размеры штрафов за несоблюдение требований противопожарного режима определяются статьей 20.4 КоАП РФ. Сумма санкций варьируется в зависимости от категории нарушителя: Если нарушение противопожарного режима привело к возникновению пожара, повлекшего материальный ущерб или негативные экологические последствия, размер штрафов может быть увеличен в два раза. Для организаций предусмотрена дополнительная мера — приостановление деятельности сроком до 90 суток. Кроме того, в ряде случаев возможна уголовная ответственность, если действия виновного лица стали причиной крупного пожара, гибели людей или животных. В каких регионах введен противопожарный режим На конец мая 2025 года особый противопожарный режим введен в 51 российском регионе. В частности, в Свердловской, Челябинской, Омской, Липецкой, Воронежской, Иркутской областях. Также он действует в Пермском, Краснодарском крае, в Бурятии, Ханты-Мансийском автономном округе. Только 29 мая  в России лесопожарными службами и привлеченными лицами было ликвидировано 60 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила более 103 тысяч гектаров. 30 мая 101 лесной пожар полыхал в 12 регионах страны. На тушении было задействовано 4244 человека и 799 единиц техники. Список регулярно корректируется в зависимости от погодных условий и степени угрозы возникновения пожаров. Перед поездкой на природу рекомендуется ознакомиться с актуальной информацией на официальных ресурсах местных органов власти или МЧС, чтобы убедиться, введен ли особый режим на конкретной территории.
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