Амурская область и Забайкалье в огне: в регионах сложилась чрезвычайная ситуация с пожарами

В Чите закрыли аэропорт из-за пожара
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Пожары в Забайкалье охватили более 325 тысяч гектаров (архивное фото)
Пожары в Забайкалье охватили более 325 тысяч гектаров (архивное фото) Фото:

В Забайкальском крае и Амурской области продолжаются работы по ликвидации природных пожаров. В Чите обстановка осложнена плотным задымлением, которое окутало аэродром. Об этом сообщают местные СМИ.

Кроме того, в Сковородинском районе Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. О том, кто виновен в пожарах и что сейчас происходит в регионах — в материале URA.RU. 

Забайкальский край: масштабные возгорания и угроза населенным пунктам

В Забайкалье продолжается борьба с природными пожарами, которые охватили уже более 325 тысяч гектаров, сообщает МЧС. В районе села Смоленка горит 60 гектаров, служба прилагает все усилия, чтобы огонь не перекинулся на жилые территории. Для тушения привлекли авиацию.

Всего в регионе зафиксировано 39 очагов возгорания, с которыми борются более 1 650 человек и 250 единиц техники. Из-за сильного ветра, жары и сухой погоды огонь распространяется стремительно. Особую опасность представляют населённые пункты: Добротный, Мозгон, Жимбира, Смоленка, Забайкальский. В Чите ситуация осложняется из-за густого дыма, который накрыл аэродром, мешая авиации вылетать на тушение.

Амурская область: введен режим ЧС

В Сковородинском округе Амурской области из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Площадь возгораний сухой травы превысила 464 гектара. По прогнозам Амурского ЦГМС, 10 мая ожидается усиление ветра, что может усугубить ситуацию.

В регионе действует особый противопожарный режим. За последние сутки пожарные выезжали на тушение 27 раз. В ряде районов установлен 4-й (высокий) и 3-й (средний) классы пожарной опасности.

Кто виновен в возгораниях

Один из крупных пожаров вблизи Урочища лесного в Читинском районе начался из-за обычной болгарки. 51-летний местный житель, по данным регионального МЧС, работал с инструментом, искры попали на сухую траву, и через считанные минуты огонь, подхваченный ветром, попал на сухую траву. Мужчина не смог самостоятельно потушить возгорание.

Последствия пожаров

Аэропорт в Чите приостановил работу

Читинский аэропорт Кадала временно прекращал работу из-за приближения пожара к взлетной полосе. По данным МЧС, авиасообщение было приостановлено на 12 часов 8 мая. В настоящее время аэропорт возобновил работу.

Погиб один из спасателей

При тушении пожара в Ингодинском лесничестве погиб сотрудник МЧС. По предварительной информации, пожарный отстал от группы и подвергся нападению медведя. Напарнику пострадавшего удалось спастись.

В Забайкалье эвакуировали дом престарелых

В Забайкалье проведена эвакуация дома-интерната для престарелых и инвалидов в поселке Ягодный. 130 проживающих были перевезены в село Сохондо из-за лесных пожаров, сообщило Министерство природных ресурсов Забайкальского края. 

Что сейчас происходит в регионах

На текущий момент на месте тушения пожара возле СНТ «Автозаводец» в селе Смоленка находятся губернатор Забайкальского края Александр Осипов и начальник ГУ МЧС по региону Николай Басов. К ликвидации возгорания привлечены 92 человека и 21 единица техники, включая силы МЧС (68 человек и 12 единиц техники). Для тушения используются авиационные средства — вертолет Ми-8 и самолет Ил-76. 

В Чите наблюдается сильная задымленность, ухудшающая видимость на дорогах. Местные жители сообщают о высоком уровне загрязнения воздуха продуктами горения.

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В Забайкальском крае и Амурской области продолжаются работы по ликвидации природных пожаров. В Чите обстановка осложнена плотным задымлением, которое окутало аэродром. Об этом сообщают местные СМИ. Кроме того, в Сковородинском районе Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. О том, кто виновен в пожарах и что сейчас происходит в регионах — в материале URA.RU.  Забайкальский край: масштабные возгорания и угроза населенным пунктам В Забайкалье продолжается борьба с природными пожарами, которые охватили уже более 325 тысяч гектаров, сообщает МЧС. В районе села Смоленка горит 60 гектаров, служба прилагает все усилия, чтобы огонь не перекинулся на жилые территории. Для тушения привлекли авиацию. Всего в регионе зафиксировано 39 очагов возгорания, с которыми борются более 1 650 человек и 250 единиц техники. Из-за сильного ветра, жары и сухой погоды огонь распространяется стремительно. Особую опасность представляют населённые пункты: Добротный, Мозгон, Жимбира, Смоленка, Забайкальский. В Чите ситуация осложняется из-за густого дыма, который накрыл аэродром, мешая авиации вылетать на тушение. Амурская область: введен режим ЧС В Сковородинском округе Амурской области из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Площадь возгораний сухой травы превысила 464 гектара. По прогнозам Амурского ЦГМС, 10 мая ожидается усиление ветра, что может усугубить ситуацию. В регионе действует особый противопожарный режим. За последние сутки пожарные выезжали на тушение 27 раз. В ряде районов установлен 4-й (высокий) и 3-й (средний) классы пожарной опасности. Кто виновен в возгораниях Один из крупных пожаров вблизи Урочища лесного в Читинском районе начался из-за обычной болгарки. 51-летний местный житель, по данным регионального МЧС, работал с инструментом, искры попали на сухую траву, и через считанные минуты огонь, подхваченный ветром, попал на сухую траву. Мужчина не смог самостоятельно потушить возгорание. Последствия пожаров Аэропорт в Чите приостановил работу Читинский аэропорт Кадала временно прекращал работу из-за приближения пожара к взлетной полосе. По данным МЧС, авиасообщение было приостановлено на 12 часов 8 мая. В настоящее время аэропорт возобновил работу. Погиб один из спасателей При тушении пожара в Ингодинском лесничестве погиб сотрудник МЧС. По предварительной информации, пожарный отстал от группы и подвергся нападению медведя. Напарнику пострадавшего удалось спастись. В Забайкалье эвакуировали дом престарелых В Забайкалье проведена эвакуация дома-интерната для престарелых и инвалидов в поселке Ягодный. 130 проживающих были перевезены в село Сохондо из-за лесных пожаров, сообщило Министерство природных ресурсов Забайкальского края.  Что сейчас происходит в регионах На текущий момент на месте тушения пожара возле СНТ «Автозаводец» в селе Смоленка находятся губернатор Забайкальского края Александр Осипов и начальник ГУ МЧС по региону Николай Басов. К ликвидации возгорания привлечены 92 человека и 21 единица техники, включая силы МЧС (68 человек и 12 единиц техники). Для тушения используются авиационные средства — вертолет Ми-8 и самолет Ил-76.  В Чите наблюдается сильная задымленность, ухудшающая видимость на дорогах. Местные жители сообщают о высоком уровне загрязнения воздуха продуктами горения.
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