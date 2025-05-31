В Центральной России резко упадет температура

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Несмотря на понижение температуры, погода останется в пределах обычных климатических значений
Несмотря на понижение температуры, погода останется в пределах обычных климатических значений Фото:

В Центральной России в первые дни лета ожидается снижение температуры примерно на пять градусов по сравнению с последней неделей мая. При этом значения останутся выше климатической нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ожидается парадокс: начало лета будет более прохладным, чем конец весны. Связано это с тем, что последняя неделя мая была очень жаркая — на семь градусов температура превышала норму. В воскресенье, 1 июня, температура воздуха снизится примерно на пять градусов», — процитировало Вильфанда РИА Новости.

При этом происходящее синоптик не считает похолоданием. Дневные значения сохранятся в пределах 19–24 градусов, что на один–полтора градуса выше многолетних значений для этого времени года.

Как сообщало URA.RU ранее, в конце весны жителей России ожидает очередной день геомагнитных возмущений. Завершение мая 2025 года ознаменовано повышенной активностью солнечного светила.

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В Центральной России в первые дни лета ожидается снижение температуры примерно на пять градусов по сравнению с последней неделей мая. При этом значения останутся выше климатической нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Ожидается парадокс: начало лета будет более прохладным, чем конец весны. Связано это с тем, что последняя неделя мая была очень жаркая — на семь градусов температура превышала норму. В воскресенье, 1 июня, температура воздуха снизится примерно на пять градусов», — процитировало Вильфанда РИА Новости. При этом происходящее синоптик не считает похолоданием. Дневные значения сохранятся в пределах 19–24 градусов, что на один–полтора градуса выше многолетних значений для этого времени года. Как сообщало URA.RU ранее, в конце весны жителей России ожидает очередной день геомагнитных возмущений. Завершение мая 2025 года ознаменовано повышенной активностью солнечного светила.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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