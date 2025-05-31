В деле самоубийства профессора МГУ появился неожиданный поворот

В Москве возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства после смерти экс-профессора МГУ Бориса Бояринцева, который покончил с собой на фоне хищения у него 52,6 миллиона рублей телефонными мошенниками. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (Доведение до самоубийства)», — сказал источник. Его слова передает РИА Новости.
Ранее бывший преподаватель экономического факультета МГУ Борис Бояринцев совершил самоубийство после того, как стал жертвой мошенничества. Злоумышленники, выдававшие себя за представителей правоохранительных органов, связались с пенсионером по телефону и, применяя распространенную мошенническую схему, убедили его в том, что его финансовые накопления находятся под угрозой. В результате общая сумма ущерба составила 52 миллиона рублей.
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