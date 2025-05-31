Суд взыскал налоги с певицы Максаковой*

Мировой суд в Москве удовлетворил иск ФНС к певице Марии Максаковой (признана Минюстом РФ иноагентом) и вынес судебный приказ о взыскании задолженности по налогам и сборам. Об этом сообщили в суде.
«Вынесен судебный приказ», — передает РИА Новости слова представителей инстанции. При этом сумма взыскания не разглашается.
В отношении Максаковой возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства с использованием средств массовой информации, в том числе интернета. Певица заочно арестована. По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок от трех до шести лет.
Ранее в Пресненском районном суде Москвы был принят к производству протокол об административном правонарушении, составленный в отношении певицы Марии Максаковой. Производство зарегистрировано по факту нарушения порядка осуществления деятельности иностранного агента. Материалы дела поступили в суд, а дата рассмотрения нарушения будет определена позднее.
*Мария Максакова признана Минюстом РФ иноагентом
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.