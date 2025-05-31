В России с 1 июня будут изымать из продажи часть лекарств

В России с 1 июня 2025 года вступает в силу новый порядок, согласно которому просроченные лекарственные препараты будут автоматически блокироваться на кассах аптек. Об этом сообщается в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.
"Об утверждении правил применения положений Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" <...> Утвердить правила, останавливающих запрет продажи лекарственных препаратов <...> гражданский оборот которых прекращен, срок годности которых истек", — следует из постановления.
Согласно утвержденным правилам, аптечные организации будут обязаны проверять наличие сведений о препарате в национальной системе маркировки. Продажа будет невозможна для лекарств, по которым отсутствует информация о нанесении средств идентификации, о вводе в гражданский оборот либо если такие сведения были заблокированы. Также под автоматическую блокировку попадут препараты, реализация которых приостановлена решением Минздрава, если прекращен их гражданский оборот, истек срок годности или нарушены установленные законодательством требования.
Введение новых правил направлено на повышение безопасности пациентов и предотвращение попадания опасных или некачественных медикаментов на рынок. Информация об обороте каждого препарата будет сверяться с федеральной системой мониторинга непосредственно в момент продажи, что исключит возможность продажи просроченной или поддельной продукции через аптечные сети.
Ранее сообщалось, что с 1 июня 2025 года российские аптеки официально включаются в систему здравоохранения. В связи с этим фармацевтические работники теперь будут получать льготы и статус медработников.
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