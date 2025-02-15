Майору Евсюкову, устроившему стрельбу в супермаркете, не удалось отменить пожизненный срок

Бывшему майору Денису Евсюкову, осужденному пожизненно за стрельбу в московском супермаркете, не удалось добиться отмены приговора. Защита обвиняемого пыталась оспорить приговор, ссылаясь на нарушения, включая неоднозначные обстоятельства с простреленным ботинком одного из пострадавших.
«Один из представителей защиты еще в 2010 году указывал на необходимость приговор „отменить, уголовное дело направить на новое судебное разбирательство“. Среди причин — показания потерпевшего, который заявлял в суде о ранении в ногу у гаражей», — передает РИА Новости.
Защита утверждает, что пострадавший избавился от своего ботинка, который был поврежден пулей. Это дает основания предполагать, что пробоины могли быть результатом действий не только Евсюкова, но и любого другого лица. Кроме того, адвокат заявил, что найденные у торгового центра гильзы и пуля могли быть подобраны потерпевшим самостоятельно. Тем не менее, Верховный суд подтвердил законность приговора. Евсюков сможет подать ходатайство о досрочном освобождении только после того, как отбудет не менее 25 лет заключения.
27 апреля 2009 года пьяный Евсюков в московском супермаркете «Остров» застрелил двух человек и ранил еще семерых. Он отбывает пожизненное наказание в колонии «Полярная сова» на Ямале. В 2019 году он обратился с просьбой, направив письма руководству тюрьмы и высшему руководству страны, в которых просил либо расстрелять его, либо отправить на войну, либо помиловать.
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