Силы группировки «Восток» ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Новополь, расположенным в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных действий освободили населенный пункт Новополь Донецкой Народной Республики», — сообщило ведомство. Там добавили, что украинская сторона понесла потери до 185 военнослужащих, утратила две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также одну станцию радиоэлектронной борьбы.
По информации МО, удары были нанесены по личному составу и технике механизированной бригады ВСУ. Кроме того, ВС РФ атаковали две бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Варваровка, Малиновка, Зализничное и Затишье Запорожской области.
Российские военные 29 мая также освободили населенный пункт Шевченко Первое в ДНР. Операцию провела группировка «Центр», передает «Национальная служба новостей».
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