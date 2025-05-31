Российские военные освободили Новополь в ДНР

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ВСУ потеряли около 185 военнослужащих
ВСУ потеряли около 185 военнослужащих Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы группировки «Восток» ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Новополь, расположенным в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных действий освободили населенный пункт Новополь Донецкой Народной Республики», — сообщило ведомство. Там добавили, что украинская сторона понесла потери до 185 военнослужащих, утратила две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также одну станцию радиоэлектронной борьбы.

По информации МО, удары были нанесены по личному составу и технике механизированной бригады ВСУ. Кроме того, ВС РФ атаковали две бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Варваровка, Малиновка, Зализничное и Затишье Запорожской области.

Российские военные 29 мая также освободили населенный пункт Шевченко Первое в ДНР. Операцию провела группировка «Центр», передает «Национальная служба новостей».

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Силы группировки «Восток» ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Новополь, расположенным в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных действий освободили населенный пункт Новополь Донецкой Народной Республики», — сообщило ведомство. Там добавили, что украинская сторона понесла потери до 185 военнослужащих, утратила две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также одну станцию радиоэлектронной борьбы. По информации МО, удары были нанесены по личному составу и технике механизированной бригады ВСУ. Кроме того, ВС РФ атаковали две бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Варваровка, Малиновка, Зализничное и Затишье Запорожской области. Российские военные 29 мая также освободили населенный пункт Шевченко Первое в ДНР. Операцию провела группировка «Центр», передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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