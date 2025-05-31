Украина может утратить контроль над такими городами, как Одесса, Сумы, Харьков и другими регионами в случае отказа от мирного разрешения конфликта с Россией. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов. URA.RU публикует приблизительную карту с предполагаемыми украинскими территориями, которые может лишиться Киев. Все они граничат с Россией.
Украина рискует лишиться выхода к Черному морю
При сохранении текущей ситуации Киев рискует потерять не только Одессу, но и другие значимые города, такие как Запорожье, Днепропетровск, Сумы, Харьков и Николаев, подчеркнул Картаполов. Парламентарий добавил, что негативные тенденции для Украины будут сохраняться до тех пор, пока нынешние власти страны не пересмотрят свою позицию относительно переговорного процесса.
До этого американский экономист, глава Центра устойчивого развития при Колумбийском университете в Нью-Йорке Джеффри Сакс говорил, что Украина может утратить контроль над всем черноморским побережьем, включая Одессу, если в ближайшее время не согласится на проведение мирных переговоров. Сакс отметил, что в случае продолжения вооруженного конфликта Киеву грозят не только более значительные человеческие потери, но и утрата дополнительных территорий. По его словам, при подобном развитии событий Украина может оказаться полностью разбита и лишиться всего выхода к Черному морю.
Расширение зона безопасности России
Еще в середине мая 2025 года после освобождения Курской области от украинских захватчиков президент России Владимир Путин поручил российским военным задуматься о создании буферной зоны вдоль государственной границы для щашиты российских территорий.
Уже через несколько дней в группировке войск ВС РФ «Север» рассказали, что солдаты создают санитарную зону безопасности вдоль границы РФ и Украины. Тогда же бойцы группировки «Север» значительно продвинулись в районе Волчанска Харьковской области.
Также накануне ВС РФ начали создавать новый участок буферной зоны на границе Белгородской и Харьковской областей. Продвижение российских подразделений стало возможным после взятия под контроль населенного пункта Строевка.
В Сумской области проходит эвакуация
Власти Сумской области также расширили зону эвакуации в связи с российским продвижением.
Согласно данным от украинских властей региона, администрации Сумской области, эвакуации подлежат жители еще 11 населенных пунктов Сумского района. В обновленный список вошли следующие населенные пункты: Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка, Цимбаловка, Шкуратовка, Горобовка, Штановка, Вороновка и Янченки.
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