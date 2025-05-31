Как пенсионерам получать выплаты в 150 тысяч рублей в месяц

Россиянину со средней зарплатой потребуется более 50 лет, чтобы накопить капитал в 36 миллионов рублей, необходимый для получения 150 тысяч рублей в месяц на пенсии. Об этом сообщил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.
«Чтобы получать сумму, эквивалентную 150 тысячам рублей в месяц (в сегодняшних ценах), нужно иметь капитал, который будет приносить 1,8 миллиона рублей в год с поправкой на инфляцию... Если не будете инвестировать (держать на вкладах или накопительных счетах), то потребуется более 50 лет», — сказал Селезнев в беседе с «Газетой.Ru».
По словам эксперта, в реальных условиях российского рынка ожидаемая доходность инвестиций с учетом инфляции в течение нескольких лет, как правило, не превышает 5% годовых. Это означает, что для достижения желаемого уровня капитала потребуется сумма не менее 36 миллионов рублей.
Если человек в возрасте 40 лет не располагает никакими накоплениями или активами — такими как дополнительная недвижимость, дача или большая квартира, часть которой можно продать для получения средств, — то при средней заработной плате формирование капитала в 36 миллионов рублей с учетом инфляции займет более 25 лет, даже если полностью инвестировать свою зарплату в ценные бумаги, пояснил Селезнев. В случае отказа от инвестирования и хранения средств на депозитах или накопительных счетах срок накопления увеличится до более чем 50 лет.
Ранее стало известно, что в России женщины-пенсионеры получают пенсии в среднем выше, чем мужчины. По данным Соцфонда, средний размер пенсионных выплат для женщин составляет 23 249,58 рубля в месяц, в то время как мужчины получают в среднем 23 028,33 рубля. В целом по стране средняя пенсия достигает 23 175,17 рубля. Эта тенденция сохраняется на протяжении последних нескольких лет.
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