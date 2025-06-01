Вильфанд пообещал июньскую температуру выше нормы в ряде регионов России

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Первый летний месяц порадует теплом жителей многих регионов
Первый летний месяц порадует теплом жителей многих регионов Фото:

Средняя температура воздуха в июне 2025 года на большей части России ожидается в пределах нормы. Однако на части территории страны, включая Урал и север Поволжья, она будет выше климатических показателей. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 

«На большей части территории страны температура в июне будет около нормы, класс выше нормы прогнозируется примерно на 20% территории России», — поделился Вильфанд с РИА Новости. Он уточнил, что более высокие температуры по сравнению с обычными значениями ожидаются в Северо-Западном федеральном округе — в Карелии, Мурманской и Архангельской областях, а также в Ненецком автономном округе и Республике Коми.

В Гидрометцентре также прогнозируют, что июнь будет теплее нормы практически на всей территории Урала — в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Отклонение от климатических средних значений зафиксируют и на северной части Приволжского федерального округа — в Пермском крае, Кировской области, Удмуртии, а также на севере Татарстана, Башкортостана и Оренбургской области.

Потепление коснется и густонаселенных регионов азиатской части страны. По словам Вильфанда, температура месяца превысит норму в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. Аналогичная ситуация ожидается на юге Красноярского края, а также в Хакасии и Тыве.

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Средняя температура воздуха в июне 2025 года на большей части России ожидается в пределах нормы. Однако на части территории страны, включая Урал и север Поволжья, она будет выше климатических показателей. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.  «На большей части территории страны температура в июне будет около нормы, класс выше нормы прогнозируется примерно на 20% территории России», — поделился Вильфанд с РИА Новости. Он уточнил, что более высокие температуры по сравнению с обычными значениями ожидаются в Северо-Западном федеральном округе — в Карелии, Мурманской и Архангельской областях, а также в Ненецком автономном округе и Республике Коми. В Гидрометцентре также прогнозируют, что июнь будет теплее нормы практически на всей территории Урала — в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Отклонение от климатических средних значений зафиксируют и на северной части Приволжского федерального округа — в Пермском крае, Кировской области, Удмуртии, а также на севере Татарстана, Башкортостана и Оренбургской области. Потепление коснется и густонаселенных регионов азиатской части страны. По словам Вильфанда, температура месяца превысит норму в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. Аналогичная ситуация ожидается на юге Красноярского края, а также в Хакасии и Тыве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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