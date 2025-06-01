Голкипер Сафонов получил фингал, празднуя победу в Лиге чемпионов

Российский голкипер, вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал, как получил синяк под глазом во время празднования победы своей команды в финале Лиги чемпионов. По словам футболиста, небольшая травма стала результатом бурных эмоций после победного матча, сообщают СМИ.
«Немножко подбили меня, кто-то в толпе сунул локтем. В такой день вообще без разницы. Голос сорвал, неповторимые ощущения, что-то невероятное. Орал от счастья», — передает слова Сафонова РБК.
Отмечается, что матч против миланского «Интера» был напряженным, но ПСЖ сумел реализовать свои шансы и довести встречу до разгромного счета 5:0. Российский голкипер остался в запасе, однако стал пятым россиянином в истории, выигравшим Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что российский голкипер Матвей Сафонов вместе с клубом ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов. Последний раз россиянин добирался до решающего матча турнира в 2004 году.
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