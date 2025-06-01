Командование ВСУ приказало расстреливать мирных жителей с белым флагом

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Украинский военнопленный рассказал о бесчеловечных приказах своего командования
Украинский военнопленный рассказал о бесчеловечных приказах своего командования Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдало приказ открыть огонь по мирным жителям с белым флагом, которые пытались эвакуироваться из Часова Яра. Об этом сообщил украинский солдат, взятый в плен десантниками ВС РФ. 

«Наши открыли огонь из стрелкового оружия и не только. Гражданские погибли... Это приказы, которые нельзя выполнять, просто по-человечески. Я не знаю, как с этим просто дальше жить», — заявил военнопленный. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что стрельба велась по прямому распоряжению командования ВСУ. Данный приказ стал для него причиной сдаться в плен российским военным.

Ранее украинские военные, взятые в плен в Часовом Яре, заявляли, что их командование оставило их без поддержки и проявило безразличие к их судьбе. После этого пленные согласились содействовать российским десантникам, передавая ложную информацию своему командованию о ситуации на позициях. Решение сдаться было принято группой единогласно из-за безвыходного положения.

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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдало приказ открыть огонь по мирным жителям с белым флагом, которые пытались эвакуироваться из Часова Яра. Об этом сообщил украинский солдат, взятый в плен десантниками ВС РФ.  «Наши открыли огонь из стрелкового оружия и не только. Гражданские погибли... Это приказы, которые нельзя выполнять, просто по-человечески. Я не знаю, как с этим просто дальше жить», — заявил военнопленный. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что стрельба велась по прямому распоряжению командования ВСУ. Данный приказ стал для него причиной сдаться в плен российским военным. Ранее украинские военные, взятые в плен в Часовом Яре, заявляли, что их командование оставило их без поддержки и проявило безразличие к их судьбе. После этого пленные согласились содействовать российским десантникам, передавая ложную информацию своему командованию о ситуации на позициях. Решение сдаться было принято группой единогласно из-за безвыходного положения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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