Командование ВСУ приказало расстреливать мирных жителей с белым флагом

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдало приказ открыть огонь по мирным жителям с белым флагом, которые пытались эвакуироваться из Часова Яра. Об этом сообщил украинский солдат, взятый в плен десантниками ВС РФ.
«Наши открыли огонь из стрелкового оружия и не только. Гражданские погибли... Это приказы, которые нельзя выполнять, просто по-человечески. Я не знаю, как с этим просто дальше жить», — заявил военнопленный. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что стрельба велась по прямому распоряжению командования ВСУ. Данный приказ стал для него причиной сдаться в плен российским военным.
Ранее украинские военные, взятые в плен в Часовом Яре, заявляли, что их командование оставило их без поддержки и проявило безразличие к их судьбе. После этого пленные согласились содействовать российским десантникам, передавая ложную информацию своему командованию о ситуации на позициях. Решение сдаться было принято группой единогласно из-за безвыходного положения.
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