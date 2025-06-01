Клишас назвал Украину террористическим анклавом после подрыва моста в Брянской области

Клишас: Украина стала террористическим анклавом после подрыва моста в Брянске
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Клишас заявил, что Украиной управляет террористическая группировка
Клишас заявил, что Украиной управляет террористическая группировка Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился на пассажирских поезд в Брянской области

Украина превратилась в террористический анклав после подрыва железнодорожного моста и крушения пассажирского поезда в Брянской области. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Подрыв моста и крушение пассажирского поезда в Брянской области говорят о том, что Украиной управляет террористическая группировка. Украина давно утратила признаки государства и превратилась в террористический анклав, без границ, без легитимных органов власти и законов», — написал Клишас в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что для предотвращения подобных инцидентов необходима буферная зона, способная исключить проникновение диверсантов на территорию России.

Также сенатор считает, что на территории Украины должна быть проведена «тотальная денацификация, демилитаризация и переучреждение государства». По его мнению, такие меры необходимы для обеспечения безопасности российских граждан.

Обрушение железнодорожного моста в Брянской области произошло в ночь на 1 июня, когда по нему проходил пассажирский поезд. По данным губернатора региона Александра Богомаза, в момент подрыва в поезде находились 388 человек. Из них пострадали 66, еще 47 — были доставлены в больницу. В том числе, восьмимесячный ребенок, который сейчас находится в тяжелом состоянии и в скором времени будет перенаправлен в Москву на лечение. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Украина превратилась в террористический анклав после подрыва железнодорожного моста и крушения пассажирского поезда в Брянской области. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Подрыв моста и крушение пассажирского поезда в Брянской области говорят о том, что Украиной управляет террористическая группировка. Украина давно утратила признаки государства и превратилась в террористический анклав, без границ, без легитимных органов власти и законов», — написал Клишас в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что для предотвращения подобных инцидентов необходима буферная зона, способная исключить проникновение диверсантов на территорию России. Также сенатор считает, что на территории Украины должна быть проведена «тотальная денацификация, демилитаризация и переучреждение государства». По его мнению, такие меры необходимы для обеспечения безопасности российских граждан. Обрушение железнодорожного моста в Брянской области произошло в ночь на 1 июня, когда по нему проходил пассажирский поезд. По данным губернатора региона Александра Богомаза, в момент подрыва в поезде находились 388 человек. Из них пострадали 66, еще 47 — были доставлены в больницу. В том числе, восьмимесячный ребенок, который сейчас находится в тяжелом состоянии и в скором времени будет перенаправлен в Москву на лечение. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.
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