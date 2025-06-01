Экстремальный шторм: прогноз магнитной бури на 2 июня 2025

Метеозависимым людям сегодня не позавидуешь: на Землю обрушился мощнейший геомагнитный шторм, который продлится, по меньшей мере, еще несколько дней. URA.RU рассказывает о том, насколько сильной окажется магнитная буря 2 июня 2025 года.
Солнечная активность 2 июня 2025
Ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ предупреждают — в начале июня на Землю пришли рекордные выбросы плазмы. 1 июня, в 8 утра по московскому времени, приборы зафиксировали скорость солнечного ветра в более чем 1000 км/с .
«Также наблюдаются очень высокие значения плотности и температуры. Последняя, если верить показателям спутников, составляет сейчас более 2 миллионов градусов при нормальных значениях около 100 тысяч градусов, то есть имеет более высокие значения, чем температура плазмы в короне Солнца. Есть вероятность, что такие значения никогда не регистрировались в истории наблюдений, либо близки к историческим максимумам», — заявили ученые.
Эксперты отмечают, что показатели настолько зашкаливают, что в настоящее время «трудно даже понять, что происходит». Из-за солнечного ветра на Землю обрушился шторм — в ближайшие дни стоит ждать бури высшего пятого уровня.
Магнитные бури 2 июня 2025
Ученые предупреждают — в понедельник, 2 июня, на Землю обрушится наивысшие бури пятого уровня. Экстремальный шторм продлится в течение всего дня. Эксперты даже не надеятся на то, что магнитная буря обойдет планету стороной — шанс шторма ученые оценивают в 100%.
Прогноз магнитных бурь на месяц
По предварительным прогнозам, шторм продлится еще несколько дней. До 3 июня ожидаются сильные магнитные бури, а затем, с 4 по 6 число, магнитосфера Земли останется возбужденной. Затем настанет спокойная неделя — следующий шторм ожидается лишь 14 июня.
Также магнитные бури прогнозируют в конце месяца: 24-25 июня ученые ожидают «красный» уровень магнитосферы, а затем в течение трех дней геомагнитная активность останется возбужденной. Стоит учитывать, что прогнозы на такой длительный срок могут оказаться неточными, поэтому метеозависимым людям лучше регулярно проверять, чего ждать от магнитосферы в ближайшие дни.
Как спастись метеозависимым
Чаще всего магнитные бури влияют на самочувствие людей старше 50 лет, а также тех, у кого есть хронические болезни, сердечно-сосудистые проблемы или нестабильное давление. Но метеочувствительность может возникнуть у любого человека — по статистике, примерно треть населения Земли ощущает изменения в магнитосфере.
Универсального лекарства от метеозависимости нет, поэтому самый эффективный способ уменьшить симптомы — изменить образ жизни: правильно питаться, отказаться от курения и алкоголя, высыпаться и добавить физическую активность. Это укрепит здоровье и поможет организму лучше справляться с внешними факторами, в том числе с геомагнитными возмущениями.
Если даже здоровые привычки не улучшают состояние, стоит проконсультироваться с врачом и пройти диагностику. Иногда подобные реакции сигнализируют о скрытых заболеваниях, о которых человек может не догадываться.
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