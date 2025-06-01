Симоньян: с Украиной невозможно вести переговоры после ЧП под Брянском

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Симоньн предложила поговорить с украинскими властями насчет способов, которыми их будут казнить
Симоньн предложила поговорить с украинскими властями насчет способов, которыми их будут казнить Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Единственным предметом переговоров с украинскими властями может быть лишь выбор способа казни для них — с завязанными глазами или лицом к оружию. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Такое заявление она сделала в ответ на диверсии, произошедшие на железных дорогах в Курской и Брянской областях, когда из-за подрыва мостов погибли люди. 

«Хохлы решили отметить День защиты детей попыткой убийства спящего в поезде пятимесячного младенца. Договариваться с ними можно только о том, как они предпочитают стоять у стенки: с завязанными глазами или глядя прямо в дуло», — заявила Симоньян в своем telegram-канале

Подрыв мостов в Брянской и Курской областях — это целенаправленная провокация со стороны Киева, которую осуществили на деньги Запада, сообщил URA.RU военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, совершив подрывы, украинская сторона дала РФ серьезные козыри, которые страна сможет использовать за столом переговоров. 

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Единственным предметом переговоров с украинскими властями может быть лишь выбор способа казни для них — с завязанными глазами или лицом к оружию. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Такое заявление она сделала в ответ на диверсии, произошедшие на железных дорогах в Курской и Брянской областях, когда из-за подрыва мостов погибли люди.  «Хохлы решили отметить День защиты детей попыткой убийства спящего в поезде пятимесячного младенца. Договариваться с ними можно только о том, как они предпочитают стоять у стенки: с завязанными глазами или глядя прямо в дуло», — заявила Симоньян в своем telegram-канале.  Подрыв мостов в Брянской и Курской областях — это целенаправленная провокация со стороны Киева, которую осуществили на деньги Запада, сообщил URA.RU военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, совершив подрывы, украинская сторона дала РФ серьезные козыри, которые страна сможет использовать за столом переговоров. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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