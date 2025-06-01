Единственным предметом переговоров с украинскими властями может быть лишь выбор способа казни для них — с завязанными глазами или лицом к оружию. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Такое заявление она сделала в ответ на диверсии, произошедшие на железных дорогах в Курской и Брянской областях, когда из-за подрыва мостов погибли люди.
«Хохлы решили отметить День защиты детей попыткой убийства спящего в поезде пятимесячного младенца. Договариваться с ними можно только о том, как они предпочитают стоять у стенки: с завязанными глазами или глядя прямо в дуло», — заявила Симоньян в своем telegram-канале.
Подрыв мостов в Брянской и Курской областях — это целенаправленная провокация со стороны Киева, которую осуществили на деньги Запада, сообщил URA.RU военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, совершив подрывы, украинская сторона дала РФ серьезные козыри, которые страна сможет использовать за столом переговоров.
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