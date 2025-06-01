По факту крушения поезда в Брянской области возбуждено уголовное дело: новые подробности катастрофы

В ночь на 1 июня в Брянской области произошла страшная трагедия — в Выгоничском районе, на участке железной дороги между станциями Выгоничи и Пильшино, обрушился автомобильный мост прямо на пассажирский поезд №86 «Климов — Москва». Следствие квалифицирует это происшествие как теракт — мост рухнул в результате преднамеренных действий. Новые подробности трагедии — в материале URA.RU и в онлайн-трансляции.
Подрыв моста в Брянской области квалифицирован как теракт
Автомобильный мост обрушился прямо на проходящий пассажирский поезд №86 «Климов — Москва». На данный момент основная версия следствия — диверсия. Обрушение моста стало результатом тщательно спланированных действий, что позволяет квалифицировать происшествие как теракт, сообщили в СК России.
Погибшие и раненые
В результате подрыва обрушились два пролета мостового перехода. Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов. По последним данным, погибли семь человек, 71 пострадал. 44 остаются в больницах, 27 осмотрены медиками и отпущены после оказания первой помощи. Особую тревогу медиков вызывают трое пострадавших (включая грудного ребенка), чье состояние оценивается как критическое. Для спасения самых тяжелых пострадавших были задействованы экстренные службы. Вертолет санитарной авиации доставит младенца в московскую клинику доктора Рошаля.
Аварийно-спасательные работы
На место моментально прибыли экстренные службы. В течение ночи велась масштабная операция по спасению людей. Спасателям пришлось работать в сложных условиях — разбирать завалы, эвакуировать пострадавших из поврежденных вагонов.
Сейчас в зоне ЧП работают 16 аварийных бригад и два восстановительных поезда, 11 автобусов для эвакуации. Основные усилия направлены на расчистку завалов и восстановление железнодорожного полотна. Параллельно следователи тщательно изучают место происшествия, собирая доказательства преднамеренного характера атаки.
Пострадавшим и семьям погибших выплатят компенсацию
Компания РЖД приняла решение о выплате компенсаций семьям погибших в результате крушения поезда в Брянской области. Каждая такая семья получит по 2,2 миллиона рублей. Кроме того, железнодорожный оператор организует бесплатный проезд родственников до Брянска и обеспечит их временным проживанием и питанием на месте трагедии.
Параллельно Социальный фонд России развернул горячую линию 8-800-200-07-30 для оперативного оформления всех положенных выплат. Через этот номер родственники погибших могут получить информацию о пособиях на погребение, пенсиях по потере кормильца и других видах материальной поддержки. Специалисты фонда готовы круглосуточно консультировать пострадавших и помогать в оформлении необходимых документов.
Реакция властей
Министр транспорта Роман Старовойт лично координирует работу на месте трагедии. В течение ночи он провел экстренное совещание в ситуационном центре, держа на постоянной связи региональные власти и спасателей.
Премьер-министр Михаил Мишустин был проинформирован о происшествии в первые часы после катастрофы. Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял под личный контроль лечение всех пострадавших.
Путин всю ночь следил за трагедией в Брянске
Президент России Владимир Путин в течение всей ночи лично отслеживал развитие событий, связанных с диверсиями на железных дорогах в Курской и Брянской областях. По данным пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства регулярно получал оперативные сводки от ФСБ и МЧС о ходе ликвидации последствий терактов.
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