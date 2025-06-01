В Брянской области объявлен траур после ЧП с поездами

В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года объявлены днями траура на территории Брянской области. Об этом заявил губернатор области Александр Богомаз.
«2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура», — написал губернатор у себя в telegram-канале. Он добавил, что государственные флаги России, региона и муниципальных образований будут приспущены в знак скорби по погибшим. Учреждения культуры и телерадиокомпании отменяют все развлекательные мероприятия и трансляции на период траура.
Он также добавил, что правительство Брянской области совместно с органами исполнительной власти окажет необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. Руководство региона выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.
Ранее в ночь на 1 июня в Брянской области произошло обрушение автомобильного моста на пассажирский поезд №86 маршрута «Климов — Москва». По данным губернатора в результате инцидента погибли семь человек, а число пострадавших достигло 66, включая троих несовершеннолетних. URA.RU ведет онлайн-трансляцию трагедии.
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