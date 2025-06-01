Губернатор Андрей Чибис подтвердил атаку ВСУ на Мурманск

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Дроны атаковали Мурманскую область
Дроны атаковали Мурманскую область Фото:

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил о налете вражеских беспилотников на территорию региона. Он заявил, что в настоящее время силы ПВО, правоохранительные органы и экстренные службы проводят необходимые мероприятия.

«На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников», — написал Чибис в своем telegram-канале. Он также призывает жителей региона сохранять спокойствие и оперативно сообщать о подозрительных ситуациях по номеру 112. Чибис настоятельно попросили воздержаться от публикации в соцсетях фото- и видеоматериалов, включая кадры работы систем ПВО.

Ранее сообщалось об атаке FPV-дронами авиабазы ВКС России «Оленья». Также поступают данные о аналогичном нападении на аэродром дальней авиации в Усолье-Сибирском Иркутской области.

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил о налете вражеских беспилотников на территорию региона. Он заявил, что в настоящее время силы ПВО, правоохранительные органы и экстренные службы проводят необходимые мероприятия. «На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников», — написал Чибис в своем telegram-канале. Он также призывает жителей региона сохранять спокойствие и оперативно сообщать о подозрительных ситуациях по номеру 112. Чибис настоятельно попросили воздержаться от публикации в соцсетях фото- и видеоматериалов, включая кадры работы систем ПВО. Ранее сообщалось об атаке FPV-дронами авиабазы ВКС России «Оленья». Также поступают данные о аналогичном нападении на аэродром дальней авиации в Усолье-Сибирском Иркутской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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