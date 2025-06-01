Губернатор Андрей Чибис подтвердил атаку ВСУ на Мурманск

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил о налете вражеских беспилотников на территорию региона. Он заявил, что в настоящее время силы ПВО, правоохранительные органы и экстренные службы проводят необходимые мероприятия.
«На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников», — написал Чибис в своем telegram-канале. Он также призывает жителей региона сохранять спокойствие и оперативно сообщать о подозрительных ситуациях по номеру 112. Чибис настоятельно попросили воздержаться от публикации в соцсетях фото- и видеоматериалов, включая кадры работы систем ПВО.
Ранее сообщалось об атаке FPV-дронами авиабазы ВКС России «Оленья». Также поступают данные о аналогичном нападении на аэродром дальней авиации в Усолье-Сибирском Иркутской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.