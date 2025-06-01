Появилось видео первой атаки БПЛА на Сибирь

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Дроны атаковали военный объект в поселке Средний
Дроны атаковали военный объект в поселке Средний Фото:

Появилось видео первой зафиксированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию Сибири. Видео есть в распоряжении редакции URA.RU.

Инцидент произошел в Иркутской области, в Усольском районе, где дроны атаковали военный объект в поселке Средний. Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, атака была направлена на территорию военной части. Среди гражданского населения пострадавших нет.

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Появилось видео первой зафиксированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию Сибири. Видео есть в распоряжении редакции URA.RU. Инцидент произошел в Иркутской области, в Усольском районе, где дроны атаковали военный объект в поселке Средний. Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, атака была направлена на территорию военной части. Среди гражданского населения пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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