Появилось видео первой атаки БПЛА на Сибирь

Дроны атаковали военный объект в поселке Средний
Появилось видео первой зафиксированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию Сибири. Видео есть в распоряжении редакции URA.RU.
Инцидент произошел в Иркутской области, в Усольском районе, где дроны атаковали военный объект в поселке Средний. Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, атака была направлена на территорию военной части. Среди гражданского населения пострадавших нет.
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