Mash: водитель фуры, из которой вылетали БПЛА в Иркутской области, жив

Водитель фуры, использованной для запуска БПЛА в Иркутской области, остался жив. Об этом сообщает Mash.
«Водитель фуры, из которой вылетели беспилотники, атаковавшие Иркутскую область, жив», — сообщает telegram-канал Mash. Правоохранители успели увести его с места происшествия до возгорания грузовика с оставшимися дронами.
Ранее в Иркутской области зафиксирована первая в Сибири атака дронов на военную часть в поселке Средний. Дроны запускались из фуры, которую впоследствии блокировали силовики. В Мурманской области также произошел налет вражеских беспилотников.
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