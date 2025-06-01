Mash: водитель фуры, из которой вылетали БПЛА в Иркутской области, жив

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фура с дронами сгорела
Фура с дронами сгорела Фото:

Водитель фуры, использованной для запуска БПЛА в Иркутской области, остался жив. Об этом сообщает Mash.

«Водитель фуры, из которой вылетели беспилотники, атаковавшие Иркутскую область, жив», — сообщает telegram-канал Mash. Правоохранители успели увести его с места происшествия до возгорания грузовика с оставшимися дронами.

Ранее в Иркутской области зафиксирована первая в Сибири атака дронов на военную часть в поселке Средний. Дроны запускались из фуры, которую впоследствии блокировали силовики. В Мурманской области также произошел налет вражеских беспилотников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водитель фуры, использованной для запуска БПЛА в Иркутской области, остался жив. Об этом сообщает Mash. «Водитель фуры, из которой вылетели беспилотники, атаковавшие Иркутскую область, жив», — сообщает telegram-канал Mash. Правоохранители успели увести его с места происшествия до возгорания грузовика с оставшимися дронами. Ранее в Иркутской области зафиксирована первая в Сибири атака дронов на военную часть в поселке Средний. Дроны запускались из фуры, которую впоследствии блокировали силовики. В Мурманской области также произошел налет вражеских беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...