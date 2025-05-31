Выручка пермского производителя зарядок для авто составила 3,4 миллиарда рублей

Компания «Пермснабсбыт», которая является головным производством Корпорации ПСС, по итогам прошлого года улучшила финансовые показатели. Выручка пермского завода, производящего зарядные станции для электромобилей, приблизилась к 3,5 млрд рублей, указано на портале «СПАРК-Интерфакс».
«Финансовые результаты за 2024 год АО ППМТС „Пермснабсбыт“. Выручка — 3,4 млрд рублей (годом ранее было — 2,6 млрд). Чистая прибыль — 487,5 млн рублей (было — 278,2 млн)», — свидетельствует отчет компании.
Корпорация ПСС разрабатывает и производит зарядные станции для электрокаров с 2014 года. Структурой руководит Александр Редекоп. В начале года пермская компания построила в столице РФ крупнейший зарядный хаб. Руководство связывает рост финансовых показателей с увеличением спроса на продукцию.
Ранее URA.RU рассказывало про пермского производителя нефтяного оборудования, который вдвое увеличил прибыль. А местный поставщик нефтехимии и нефтепродуктов получил гигантский доход по итогам года.
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