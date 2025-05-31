31 мая 2025

Выручка пермского производителя зарядок для авто составила 3,4 миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания смогла нарастить выручку и прибыль
Компания смогла нарастить выручку и прибыль Фото:

Компания «Пермснабсбыт», которая является головным производством Корпорации ПСС, по итогам прошлого года улучшила финансовые показатели. Выручка пермского завода, производящего зарядные станции для электромобилей, приблизилась к 3,5 млрд рублей, указано на портале «СПАРК-Интерфакс».

«Финансовые результаты за 2024 год АО ППМТС „Пермснабсбыт“. Выручка — 3,4 млрд рублей (годом ранее было — 2,6 млрд). Чистая прибыль — 487,5 млн рублей (было — 278,2 млн)», — свидетельствует отчет компании.

Корпорация ПСС разрабатывает и производит зарядные станции для электрокаров с 2014 года. Структурой руководит Александр Редекоп. В начале года пермская компания построила в столице РФ крупнейший зарядный хаб. Руководство связывает рост финансовых показателей с увеличением спроса на продукцию.

Ранее URA.RU рассказывало про пермского производителя нефтяного оборудования, который вдвое увеличил прибыль. А местный поставщик нефтехимии и нефтепродуктов получил гигантский доход по итогам года.

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Компания «Пермснабсбыт», которая является головным производством Корпорации ПСС, по итогам прошлого года улучшила финансовые показатели. Выручка пермского завода, производящего зарядные станции для электромобилей, приблизилась к 3,5 млрд рублей, указано на портале «СПАРК-Интерфакс». «Финансовые результаты за 2024 год АО ППМТС „Пермснабсбыт“. Выручка — 3,4 млрд рублей (годом ранее было — 2,6 млрд). Чистая прибыль — 487,5 млн рублей (было — 278,2 млн)», — свидетельствует отчет компании. Корпорация ПСС разрабатывает и производит зарядные станции для электрокаров с 2014 года. Структурой руководит Александр Редекоп. В начале года пермская компания построила в столице РФ крупнейший зарядный хаб. Руководство связывает рост финансовых показателей с увеличением спроса на продукцию. Ранее URA.RU рассказывало про пермского производителя нефтяного оборудования, который вдвое увеличил прибыль. А местный поставщик нефтехимии и нефтепродуктов получил гигантский доход по итогам года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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