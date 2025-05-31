Глава Тюменской области высказался о ракетном ударе ВСУ по Краснодону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по промышленной зоне в окрестностях Краснодона, несмотря на подготовку переговоров с Россией. В результате атаки повреждены жилые дома, есть пострадавшие среди мирных жителей. Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил поддержку всем жителям подшефного региона и заявил, что тюменцы уже включились в оказание помощи пострадавшим семьям.
«По окрестностям подшефного Краснодона нанесен ракетный удар. Киевский режим продолжает обстреливать мирные города, несмотря на готовящиеся переговоры... От лица жителей Тюменской области выражаю поддержку всем краснодонцам, желаю скорейшего выздоровления раненым. Остаемся в контакте с местной администрацией: по запросу из запасов с нашего склада на территории округа оперативно выдаем пострадавшим семьям предметы первой необходимости», — написал Моор в своем telegram-канале.
Он уточнил, что из-за ракетного удара нанесены значительные разрушения. Взрывной волной выбило стекла в нескольких многоквартирных домах, повредило кровлю и двери.
За период с 8:20 до 19:00 мск российские системы ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных аппарата. Большинство БПЛА (27 единиц) были сбиты в небе над Курской областью. Четыре аппарата перехвачены над Белгородской областью, еще два — над Липецкой областью.
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