Власти раскрыли, есть ли среди пострадавших от обстрела ВСУ в Краснодоне тюменцы

Главное управление строительства Тюменской области оперативно связалось со специалистами в Краснодоне. Они заверили, что среди пострадавших от ракетного удара ВСУ тюменцев нет. Об этм сообщили в информационном центре правительства региона.
«Официально: в Краснодоне среди пострадавших от обстрела ВСУ жителей Тюменской области нет. Мы оперативно связались с нашими специалистами в Краснодоне. С ними все в порядке», — процитировали ГУ строительства в telegram-канале ведомства.
Сейчас в Краснодоне находятся тюменские строители, восстанавливающие социальные объекты. Также там работают тюменские волонтеры, которые продолжают оказывать помощь раненным в госпиталях, мирным жителям ЛНР. Уточняется, что во время террористической атаки они работали в другом муниципалитете.
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил поддержку всем жителям подшефного региона и заявил, что тюменцы уже включились в оказание помощи пострадавшим семьям. Он уточнил, что из-за ракетного удара нанесены значительные разрушения: взрывной волной выбило стекла в нескольких многоквартирных домах, повредило кровлю и двери.
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