31 мая 2025

Власти раскрыли, есть ли среди пострадавших от обстрела ВСУ в Краснодоне тюменцы

Тюменские рабочие и волонтеры не пострадали от удара ВСУ по Краснодону
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские строители не пострадали во время обстрела Краснодона, а волонтеры находились в другом муниципалитете
Тюменские строители не пострадали во время обстрела Краснодона, а волонтеры находились в другом муниципалитете Фото:
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Главное управление строительства Тюменской области оперативно связалось со специалистами в Краснодоне. Они заверили, что среди пострадавших от ракетного удара ВСУ тюменцев нет. Об этм сообщили в информационном центре правительства региона.

«Официально: в Краснодоне среди пострадавших от обстрела ВСУ жителей Тюменской области нет. Мы оперативно связались с нашими специалистами в Краснодоне. С ними все в порядке», — процитировали ГУ строительства в telegram-канале ведомства.

Сейчас в Краснодоне находятся тюменские строители, восстанавливающие социальные объекты. Также там работают тюменские волонтеры, которые продолжают оказывать помощь раненным в госпиталях, мирным жителям ЛНР. Уточняется, что во время террористической атаки они работали в другом муниципалитете.

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил поддержку всем жителям подшефного региона и заявил, что тюменцы уже включились в оказание помощи пострадавшим семьям. Он уточнил, что из-за ракетного удара нанесены значительные разрушения: взрывной волной выбило стекла в нескольких многоквартирных домах, повредило кровлю и двери.

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Главное управление строительства Тюменской области оперативно связалось со специалистами в Краснодоне. Они заверили, что среди пострадавших от ракетного удара ВСУ тюменцев нет. Об этм сообщили в информационном центре правительства региона. «Официально: в Краснодоне среди пострадавших от обстрела ВСУ жителей Тюменской области нет. Мы оперативно связались с нашими специалистами в Краснодоне. С ними все в порядке», — процитировали ГУ строительства в telegram-канале ведомства. Сейчас в Краснодоне находятся тюменские строители, восстанавливающие социальные объекты. Также там работают тюменские волонтеры, которые продолжают оказывать помощь раненным в госпиталях, мирным жителям ЛНР. Уточняется, что во время террористической атаки они работали в другом муниципалитете. Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил поддержку всем жителям подшефного региона и заявил, что тюменцы уже включились в оказание помощи пострадавшим семьям. Он уточнил, что из-за ракетного удара нанесены значительные разрушения: взрывной волной выбило стекла в нескольких многоквартирных домах, повредило кровлю и двери.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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