Над Воронежем вечером 1 июня произошла серия взрывов — системы ПВО отражали атаку украинских беспилотников. О мощных хлопках и ярких вспышках в небе сообщили местные жители.
«1 июня около 23:00 в Северном районе Воронежа раздались как минимум три мощных взрыва. Были видны яркие вспышки в небе и грохот, от которого срабатывали автомобильные сигнализации и дрожали оконные стекла», — рассказали очевидцы. Их слова цитирует telegram-канал Shot.
Российские системы ПВО сбивали украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Они летели со стороны села Латное. На данный момент официальных комментариев от властей или Минобороны РФ не поступало.
Атаки украинских беспилотников на Воронежскую область уже происходили ранее: в ночь на 27 мая системы ПВО сбили 25 дронов, летевших на регион, тогда пострадавших и разрушений зафиксировано не было. Власти регулярно предупреждают жителей о возможной опасности и просят соблюдать меры предосторожности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.