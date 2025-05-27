Украинская армия в ночь на 27 мая попыталась атаковать Воронежскую область 25 дронами. Все их успешно сбили средства ПВО, ни пострадавших, ни разрушений на земле, предварительно, не было зафиксировано. Подробнее о ночной атаке беспилотников на Воронежскую область — в материале URA.RU.
Сводка Минобороны
С вечера 26 мая до утра 27 мая средства ПВО уничтожили 99 украинских дронов над регионами России. В Воронежской области при этом сбили 25 БПЛА.
Также над Белгородской областью ликвидировали 56 дронов, во Владимирской — семь, в Калужской — пять и Тульской — четыре. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над Ростовской и Липецкой областями.
Официальные заявления властей
В ночь на 27 мая губернатор региона Александр Гусев объявил в своем telegram-канале об опасности атак БПЛА. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от МЧС и правительства Воронежской области. Позже в пригороде Воронежа и в одном из южных районов региона уничтожили несколько дронов противника.
Кроме того, на востоке области в результате падения фрагментов БПЛА произошло возгорание в лесу, его уже полностью потушили. Предварительно, на фоне атак пострадавших среди гражданского населения и разрушений инфраструктуры не обнаружено. В 7:20 по московскому времени режим опасности БПЛА отменили.
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