Десятки дронов сбили над Воронежской областью: подробности. Карта

Гусев: над Воронежской областью сбили более 20 дронов ВСУ
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Средства ПВО сбили беспилотники Украины, которые летели на Воронежскую область
Средства ПВО сбили беспилотники Украины, которые летели на Воронежскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия в ночь на 27 мая попыталась атаковать Воронежскую область 25 дронами. Все их успешно сбили средства ПВО, ни пострадавших, ни разрушений на земле, предварительно, не было зафиксировано. Подробнее о ночной атаке беспилотников на Воронежскую область — в материале URA.RU. 

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Сводка Минобороны

С вечера 26 мая до утра 27 мая средства ПВО уничтожили 99 украинских дронов над регионами России. В Воронежской области при этом сбили 25 БПЛА.

Также над Белгородской областью ликвидировали 56 дронов, во Владимирской — семь, в Калужской — пять и Тульской — четыре. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над Ростовской и Липецкой областями. 

Официальные заявления властей

В ночь на 27 мая губернатор региона Александр Гусев объявил в своем telegram-канале об опасности атак БПЛА. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от МЧС и правительства Воронежской области. Позже в пригороде Воронежа и в одном из южных районов региона уничтожили несколько дронов противника.

Кроме того, на востоке области в результате падения фрагментов БПЛА произошло возгорание в лесу, его уже полностью потушили. Предварительно, на фоне атак пострадавших среди гражданского населения и разрушений инфраструктуры не обнаружено. В 7:20 по московскому времени режим опасности БПЛА отменили. 

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Украинская армия в ночь на 27 мая попыталась атаковать Воронежскую область 25 дронами. Все их успешно сбили средства ПВО, ни пострадавших, ни разрушений на земле, предварительно, не было зафиксировано. Подробнее о ночной атаке беспилотников на Воронежскую область — в материале URA.RU.  Сводка Минобороны С вечера 26 мая до утра 27 мая средства ПВО уничтожили 99 украинских дронов над регионами России. В Воронежской области при этом сбили 25 БПЛА. Также над Белгородской областью ликвидировали 56 дронов, во Владимирской — семь, в Калужской — пять и Тульской — четыре. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над Ростовской и Липецкой областями.  Официальные заявления властей В ночь на 27 мая губернатор региона Александр Гусев объявил в своем telegram-канале об опасности атак БПЛА. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от МЧС и правительства Воронежской области. Позже в пригороде Воронежа и в одном из южных районов региона уничтожили несколько дронов противника. Кроме того, на востоке области в результате падения фрагментов БПЛА произошло возгорание в лесу, его уже полностью потушили. Предварительно, на фоне атак пострадавших среди гражданского населения и разрушений инфраструктуры не обнаружено. В 7:20 по московскому времени режим опасности БПЛА отменили. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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